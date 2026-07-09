Kralj Charles želi opet vidjeti unuke: 'On će pronaći način!'

Kralj Charles se nada sastati s Harryjem i Meghan ovog tjedna te tako pripremiti teren da ponovno vidi svoje unuke. Charles je uputio svoje starije suradnike da vode stalne razgovore s Vojvodom i Vojvotkinjom od Sussexa kako bi pronašli vrijeme u njegovom zgusnutom rasporedu. Kraljevski izvori otkrili su da se Charles nada da će uspjeti organizirati druženje i ne bi želio propustiti priliku da vidi Archieja i Lilibet.



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Harry je sam krenuo u Veliku Britaniju u ponedjeljak, ostavivši Meghan i njihovu djecu kod kuće nakon što su prošli tjedan uživali u obiteljskom odmoru u Europi. Kralj Charles Archieja je vidio samo nekoliko puta i to kad su Harry i Meghan živjeli u UK, a Lilibet je sreo samo jednom kad se obitelj vratila za Platinasti jubilej pokojne kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Odnosi između kralja i njegovog mlađeg sina postali su napeti otkako su Harry i njegova supruga u ožujku 2020. odlučili napustiti svoje kraljevske dužnosti i započeti novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. The Mirror može tvrdi da su se u posljednjih nekoliko tjedana odvijali brojni razgovori jedan na jedan između oca i sina. Izvor kaže da su obje strane predane organiziranju susreta između njih, pružajući priliku Harryju da provede vrijeme s ocem, a Kralju s unucima.

- Iako ništa nije isključeno, razgovori i dalje traju - rekao je jedan izvor za The Mirror.

- Kralj ne bi propustio priliku da provede vrijeme sa svojim unucima i ako postoji način da mu to omogući, učinit će to - rekao je drugi izvor, prenosi The Mirror.

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Planovi o kojima raspravljaju kralj i Harry uključuju mogućnost da Meghan i djeca dođu u Veliku Britaniju ovog tjedna na samo 24 sata. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prethodno su planirali odsjesti kod Harryjevog ujaka Charlesa Spencera, brata princeze Diane, u njegovoj obiteljskoj kući Althorp House u Northamptonu. Harry je u ponedjeljak doletio u London s obiteljskog odmora u Europi, s namjerom da prihvati prethodnu ponudu boravka u Buckinghamskoj palači.

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Ujutro je njegov glasnogovornik najavio da će vojvoda provesti tjedan sudjelujući u nizu javnih događanja, boraveći između kraljevske rezidencije i privatnog smještaja. No, samo nekoliko minuta kasnije, kraljevski su izvori javili da je Harryjev zahtjev odbijen iz dva razloga. Prvo, njegov odgovor na ponudu da ostane u kraljevskom sjedištu, kako bi ublažio strahove za osobnu sigurnost dok je u Velikoj Britaniji, smatran je prekasno primljenim. Osim toga, pitanje presude koja je donesena u utorak u vezi s Harryjevom sudskom bitkom protiv Associated Newspapersa, izdavača Daily Maila, kojeg su on i šestero drugih optužili za nezakonito prikupljanje informacija, smatrano je ustavno osjetljivim za kraljevo ugošćavanje njegovog sina.