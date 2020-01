Meghan posjećuje organizacije, Harry ne komunicira ni sa kim

Nakon što su princ Harry (35) i Vojvotkinja od Sussexa (38) Meghan Markle objavili kako se povlače s kraljevskih dužnosti, Meghan je otišla u Kanadu. Tamo je najprije posjetila ženski krizni centar 'Downtown Eastside', a potom i žensku dobrotvornu organizaciju 'Justice For Girls', piše Daily Mail.

Na društvenim su mrežama objavljene nove fotografije Vojvotkinje koja je posjetila organizaciju. Raspravljala je o pravdi za žene i pravima starosjedioca. Prema web stranici organizacije, priča se kako su za žene jako bitne klimatske promjene, jer naročito pogađaju njih. Dodaju kako ugrožavaju život i kulturna prava djevojaka, a dobrotvorna organizacija organizira zaustavljanje daljnje uporabe i razvoja fosilnih goriva.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7