Meghan sad može samu sebe glumiti u seriji 'The Crown'...

Kraljevski par nije samo glavna tema britanskih tabloida, već i komentara na društvenim mrežama. Obožavatelji samo nižu šale na račun odluke Meghan Markle (38) i princa Harryja (34) da se povuku s kraljevskih dužnosti.

Mnogi su komentirali kako su svi osuđivali i kritizirali Meghan kad je došla u kraljevsku obitelj, smatrali ju outsiderom, govorili da ne zaslužuje biti tamo gdje je, a sad su se naljutili što je zapravo otišla od tamo. Međutim, neki su imali malo manje razumijevanja.

- Razumijem da je Meghan imala težak period, ali to joj ne daje pravo da potkopava britansku baštinu. Udala se u kraljevsku obitelj i znala je koliko očekivanja i odgovornosti to nosi. To treba biti doživotna obveza, ne nešto što može samo tako napustiti - misle pratitelji kraljevske obitelji.

Obožavatelji su se ubrzo prisjetili serije o kraljevskoj obitelji 'The Crown'.

- Tako, Meghan Markle je slobodna da glumi sebe u šestoj sezoni serije 'The Crown'. Tko će glumiti Harryja? - našalili su se fanovi.

Podsjetimo se, Meghan i Harry su u srijedu šokirali svijet objavom na društvenim mrežama da se povlače s kraljevskih dužnosti.

- Nakon višemjesečnih razmišljanja i internih rasprava odlučili smo se ove godine za tranziciju u započinjanju nove progresivne uloge u ovoj instituciji. Namjeravamo odstupiti kao 'stariji članovi' Kraljevske obitelji i raditi na tome da postanemo financijski neovisni, a pritom nastavljamo u potpunosti podržavati Njezino Veličanstvo Kraljicu. Vašim se poticajima, naročito tijekom posljednjih nekoliko godina, osjećamo spremno za nove prilagodbe - stoji u priopćenju.

