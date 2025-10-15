Obavijesti

Show

Komentari 0
IZNENADILA FANOVE

Meghan Markle na društvenim mrežama isključila komentare: Sad otkrila zašto je to napravila

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Meghan Markle na društvenim mrežama isključila komentare: Sad otkrila zašto je to napravila
2
The Invictus Games 2022 Opening Ceremony | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Meghan je istaknula kako joj je cilj prvenstveno zaštiti sebe, ali i cijeli svoj tim. Najviše je veseli kada vidi da je oko nje i brenda pozitivna energija

Meghan Markle iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, vojvotkinja od Sussexa na svojim je objavama isključila komentare. Na konferenciji 'Fortune Most Powerful Women' održanom u Washingtonu, otkrila je i pravi razlog koji stoji iza njene odluke. 

Foto: YouTube

- Postoje određene stvari koje sam učinila. Prvenstveno radi vlastite zaštite, ali i u korist brenda i ljudi koji me iskreno podržavaju - istaknula je Meghan. 

KULINARSKI PROBLEMI Nove kritike na račun Meghan: 'Naopako držiš te hvataljke!'
Nove kritike na račun Meghan: 'Naopako držiš te hvataljke!'

- Znam da se često postavlja pitanje o onima koji imaju negativne komentare, ali ako stvarno pogledate koliko je podrške i pozitivne energije oko brenda i mene. To je ono što najviše osjećam i na čemu sam zahvalna - dodala je Markle. 

- No, svjesno sam odlučila da mnogi od tih ljudi ne dolaze na moju stranicu kako bi čitali negativnosti. I zato ne štitim samo sebe ili tim s kojim radim, već i one koji nas podržavaju. Zato komentari nisu uključeni - nastavila je Meghan. 

NASMIJALA PUBLIKU VIDEO Viktorija Rađa pokušala biti kao Meghan Markle: 'Moja pećnica nije čista jer ju koristim'
VIDEO Viktorija Rađa pokušala biti kao Meghan Markle: 'Moja pećnica nije čista jer ju koristim'

Također, napomenula je i na koji način se nosi s izazovima vezanim uz njezine poslovne projekte, a među kojima su i 'As Ever' koji je pokrenula ove godine te Netflixova emisija 'With Love', Megan i podcast 'Confessions of a Female Founder', dok pritom želi vrijeme provoditi s djecom. 

- Mislim da morate raditi kao tim. Jaki ste onoliko koliko su jaki ljudi oko vas. Također, pokušavam držati ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ako takvo što postoji. I dalje ću ići na terensku nastavu svoje djece i žuriti natrag kako bih pokušala završiti sastanke - naglasila je Markle. 

OŠTRE KRITIKE Novi skandal! Meghan prolazila blizu mjestu gdje je poginula Diana pa digla noge u zrak...
Novi skandal! Meghan prolazila blizu mjestu gdje je poginula Diana pa digla noge u zrak...

Dodatno, Meghan i njezin tim borbu su vodili i s pronalaskom rješenja za komunikacijom s publikom i obožavateljima. Naime, njen tim prosljeđuje joj objave brojnih korisnika na društvenim mrežama, dok ona na njih odgovara na način da im ostavi kratku poruku preko fotografije. 

- Rekla sam...Idemo pronaći male i kreativne načine kako bismo uključili zajednicu i dali im do znanja da ih slušam. Da stvarno vidim i cijenim njihove povratne informacije - zaključila je Meghan. 

Prince Harry set to celebrate 41st birthday on September 15 **FILE PHOTOS**
Foto: MISC

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA 'TKO JE KRIV?' O ELEKTRIČNIM ROMOBILIMA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'
TEŠKA BITKA

Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

U prošloj sezoni ‘Života na vagi’ Marija je izgubila više od 58 kilograma. I dalje se bori za svoje zdravlje, ali sad iz drugih razloga. Kvržica na trbuhu potaknula je novu bitku
VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu
NEUTJEŠAN

VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

Ljudi koji su posjetili pumpu da odaju počast Bešliću, snimili su psa koji čak slabo reagira na poziv. Na snimci koja je objavljena na TikToku vidi se kako je pas odbio jesti
Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek
BIZNIS CVJETA

Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025