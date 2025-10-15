Meghan Markle na društvenim mrežama isključila komentare: Sad otkrila zašto je to napravila

Meghan Markle iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, vojvotkinja od Sussexa na svojim je objavama isključila komentare. Na konferenciji 'Fortune Most Powerful Women' održanom u Washingtonu, otkrila je i pravi razlog koji stoji iza njene odluke.

Foto: YouTube

- Postoje određene stvari koje sam učinila. Prvenstveno radi vlastite zaštite, ali i u korist brenda i ljudi koji me iskreno podržavaju - istaknula je Meghan.

- Znam da se često postavlja pitanje o onima koji imaju negativne komentare, ali ako stvarno pogledate koliko je podrške i pozitivne energije oko brenda i mene. To je ono što najviše osjećam i na čemu sam zahvalna - dodala je Markle.

- No, svjesno sam odlučila da mnogi od tih ljudi ne dolaze na moju stranicu kako bi čitali negativnosti. I zato ne štitim samo sebe ili tim s kojim radim, već i one koji nas podržavaju. Zato komentari nisu uključeni - nastavila je Meghan.

Također, napomenula je i na koji način se nosi s izazovima vezanim uz njezine poslovne projekte, a među kojima su i 'As Ever' koji je pokrenula ove godine te Netflixova emisija 'With Love', Megan i podcast 'Confessions of a Female Founder', dok pritom želi vrijeme provoditi s djecom.

- Mislim da morate raditi kao tim. Jaki ste onoliko koliko su jaki ljudi oko vas. Također, pokušavam držati ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ako takvo što postoji. I dalje ću ići na terensku nastavu svoje djece i žuriti natrag kako bih pokušala završiti sastanke - naglasila je Markle.

Dodatno, Meghan i njezin tim borbu su vodili i s pronalaskom rješenja za komunikacijom s publikom i obožavateljima. Naime, njen tim prosljeđuje joj objave brojnih korisnika na društvenim mrežama, dok ona na njih odgovara na način da im ostavi kratku poruku preko fotografije.

- Rekla sam...Idemo pronaći male i kreativne načine kako bismo uključili zajednicu i dali im do znanja da ih slušam. Da stvarno vidim i cijenim njihove povratne informacije - zaključila je Meghan.

Foto: MISC

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA 'TKO JE KRIV?' O ELEKTRIČNIM ROMOBILIMA