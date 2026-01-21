Obavijesti

Meghan Trainor dobila je treće dijete: 'Hvala surogat majci!'
Foto: Aude Guerrucci

Pjevačica je iznenadila nizom fotografija na svojim društvenim mrežama na kojima je otkrila kako je njena obitelj sada veća za jednog člana...

Pjevačica Meghan Trainor i njezin suprug, glumac Daryl Sabara, potajno su dobili svoje treće dijete. Sretnu vijest o prinovi, djevojčici koju je rodila surogat majka, podijelili su s obožavateljima na Instagramu, otkrivši i njezino neobično ime.

Pjevačica hita "Made You Look" podijelila je vijest u utorak na Instagramu, objavivši niz emotivnih fotografija s novorođenom kćeri. U objavi je zahvalila surogat majci i cijelom medicinskom timu koji im je pomogao ostvariti san o proširenju obitelji.

​- 18. siječnja 2026. Naša djevojčica Mikey Moon Trainor napokon je stigla na svijet zahvaljujući našoj nevjerojatnoj, super-ženi surogat majci.

Foto: Instagram

​- Zauvijek smo zahvalni svim liječnicima, medicinskim sestrama i timovima koji su omogućili ostvarenje ovog sna - dodala je 32-godišnja Trainor.

Pjevačica je također objasnila zašto su se ona i suprug odlučili za surogat majčinstvo, navodeći kako je to bila preporuka liječnika nakon dugih razgovora.

​- Imali smo beskrajne razgovore s našim liječnicima na ovom putovanju i ovo je bio najsigurniji način da nastavimo širiti našu obitelj.

Foto: Instagram

Pop zvijezda je nastavila, podijelivši da su njezini sinovi, četverogodišnji Riley i dvogodišnji Barry, također presretni zbog dolaska sestre.

​- Presretni smo i zaljubljeni u ovu dragocjenu djevojčicu. Čak su joj oni odabrali srednje ime. Sada ćemo uživati u našem obiteljskom vremenu, volim vas sve - poručila je Trainor.

Brojne poznate osobe čestitale su pjevačici na prinovi. 

