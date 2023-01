Mel B iz 'Spice Girlsa' ispričala o nasilnom braku: 'Još se budim sa strašnim slikama u glavi...'

Pjevačica Mel B, poznata kao članica legendarne ženske grupe Spice Girls, otkrila je neke detalje odnosa s bivšim suprugom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mel će sudjelovati u emisiji 'Special Forces: World's Toughest Test', a tijekom premijere je ispričala kako se prijavila da bi se suočila sa svojim strahovima, koji su se pojavili nakon što ju je bivši suprug Stephen Belafonte emocionalno i fizički zlostavljao.

- Bila sam u užasnom, nasilnom odnosu koji je trajao 10 godina. Suočavam se s velikim strahovima. Izvući ću onu unutarnju osobu za koju se nadam da nije mrtva i da nije nestala - rekla je pjevačica.

Pet godina nakon razvoda otkrila je kako se bori s posttraumatskim stresnim poremećajem.

Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

- Gotovo pet godina kasnije, još uvijek se budim u ranim satima sa zastrašujućim fragmentima zvukova i slika koji mi lebde u mozgu, stvari koje sam pokušala blokirati isplivaju na površinu - ispričala je te dodala:

- Bila sam potpuno izvan sebe kada su me snimili za vrijeme seksa. Bila je to jedna od najponižavajućijih stvari koje sam pretrpjela u svojoj nasilnoj vezi.

Foto: Hahn Lionel

Također je rekla i kako tijekom braka nije imala pristup vlastitom novcu.

- Paralizirana od straha, probudila sam se drhteći iz još jedne noćne more. Nisam mogla disati dok nisam znala da sam sigurna i da su moje djevojčice na sigurnom. To se događalo godinama nakon što sam napustila nasilnog partnera, ali to je stvarnost preživljavanja nasilne veze - govori pjevačica.

Pjevačica se s Stephenom vjenčala 2007. godine, a zajedno imaju jednu kći, Madison. Supružnici su se razveli 2017.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Najčitaniji članci