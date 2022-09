Melania Trump oplela po bivšoj prijateljici: 'Potajno je snimila naše razgovore pa ih uredila!'

Dok sam bila prva dama naše zemlje, Stephanie Wolkoff potajno je snimila nekoliko naših razgovora. Zatim ih je zlonamjerno uredila te javno objavila naš razgovor kako bi stvorila dojam da mi Božić nije važan, napisala je nekadašnja prva dama Amerike, Slovenka Melania Trump (52) na društvenim mrežama.

Sa svojom bivšom prijateljicom i pomoćnicom iz Bijele kuće vodi verbalni rat još od 2020. godine. Točnije, otkako je, navodno, Wolkoff povodom promocije svojih memoara 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady', dala snimku CNN-u. U njoj Melania, uz nekoliko psovki, govori kako se 'naradila kao konj' i zatim kaže: '...koga briga za božićne stvari i ukrase? Ali moram to učiniti, zar ne?'

Objava nekadašnje prve dame pojavila se nakon što je prošlog tjedna TV-kanal Fox News izvijestio kako će Melania Trump ove godine prodavati ograničenu kolekciju božićnih ukrasa koje je dizajnirala i s njima povezanih NFT-a. Dio prihoda od prodaje namijenjen je financiranju stipendija za djecu iz udomiteljskih obitelji.

Melania tvrdi kako je Wolkoff izbrisala dio njihova razgovora u ljeto 2018. godine. U njemu je, kaže, 'izrazila nadu da ću ponovno spojiti obitelji koje su razdvojene na južnoj granici'. Mislila je na imigrante koje su američke vlasti nasilno odvajali na granici, pa su se mnoga djeca našla daleko od roditelja, zatvorena u kaveze, na hladnoći i gladna. Dodala je kako ta navodna manipulacija Wolkoffove sa snimkom 'razotkriva njezinu zlu namjeru'.

Melania, čiju je izjavu u prvi dobio Breitbart News, krajnje desni američki portal, također je rekla da je o tome progovorila jer želi 'osobno razjasniti stvari jer mainstream mediji nisu uspjeli pružiti pravi kontekst u toj obmanjujućoj konverzaciji'.

- Božić je važno vrijeme za mene, za moju obitelj i američki narod, a moja predanost blagdanu je osobna i duboko ozbiljna - rekla je Trump.

Ubrzo je Stephanie Wolkoff uzvratila udarac i to nizom objava na Twitteru u kojima navodi kako je Melanijina izjava zlonamjerna fikcija te da Trump želi zaraditi na njezinom imenu iskorištavajući američki narod.

- Ona nema pametnijeg posla nego dovoditi u pitanje moj integritet i ponovno lagati kako bi prodala neke ukrase. Sram te bilo, Melania Trump. P.S. Ne lažem!!! - napisala je Stephanie.

