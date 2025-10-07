Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
Menadžer Halida Bešlića, Damir Ramljak Tigar otkrio je detalje bolesti poznatog bosanskohercegovačkog pjevača. Kako je naveo Bešlić se suočavao s ozbiljnim problemima s jetrom, piše Republika.
Podsjetimo, pjevač je narodne glazbe i sevdalinki preminuo je danas oko 13 sati u sarajevskoj bolnici, nakon duge i teške bolesti.
Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.
Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine.
Spektakularan nastup održan na Tvrđavi Brod brojni fanovi sada će pamtiti i kao njegov zadnji u našoj državi, dok je na pozornicu posljednji puta u životu stao u Banjoj Luci.
Već je tada bilo jasno da je u lošem zdravstvenom stanju - većinu nastupa proveo je sjedeći, a publici je otvoreno i iskreno priopćio da se ne osjeća najbolje.
- Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi -priznao je publici u jednom trenutku. Nakon koncerta hitno je primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+