Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Piše Luka Safundžić,
Umro je Halid Bešlić | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

Menadžer Halida Bešlića, Damir Ramljak Tigar otkrio je detalje bolesti poznatog bosanskohercegovačkog pjevača. Kako je naveo Bešlić se suočavao s ozbiljnim problemima s jetrom, piše Republika

Podsjetimo, pjevač je narodne glazbe i sevdalinki preminuo je danas oko 13 sati u sarajevskoj bolnici, nakon duge i teške bolesti. 

Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine.

Spektakularan nastup održan na Tvrđavi Brod brojni fanovi sada će pamtiti i kao njegov zadnji u našoj državi, dok je na pozornicu posljednji puta u životu stao u Banjoj Luci.

Već je tada bilo jasno da je u lošem zdravstvenom stanju - većinu nastupa proveo je sjedeći, a publici je otvoreno i iskreno priopćio da se ne osjeća najbolje.

- Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi -priznao je publici u jednom trenutku. Nakon koncerta hitno je primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
