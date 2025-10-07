Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Menadžer Halida Bešlića, Damir Ramljak Tigar otkrio je detalje bolesti poznatog bosanskohercegovačkog pjevača. Kako je naveo Bešlić se suočavao s ozbiljnim problemima s jetrom, piše Republika.

Podsjetimo, pjevač je narodne glazbe i sevdalinki preminuo je danas oko 13 sati u sarajevskoj bolnici, nakon duge i teške bolesti.

Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine.

Spektakularan nastup održan na Tvrđavi Brod brojni fanovi sada će pamtiti i kao njegov zadnji u našoj državi, dok je na pozornicu posljednji puta u životu stao u Banjoj Luci.

Već je tada bilo jasno da je u lošem zdravstvenom stanju - većinu nastupa proveo je sjedeći, a publici je otvoreno i iskreno priopćio da se ne osjeća najbolje.

- Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi -priznao je publici u jednom trenutku. Nakon koncerta hitno je primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.