Svi su danas ganuti Halidovom izjavom: "Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka..."

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, nakon što je neko vrijeme zbog zdravstvenih problema bio u bolnici. Mjesec dana je bio na odjelu onkologije, a obitelj, obožavatelji i kolege do posljednjeg su se trenutka nadali da će se izvući.

Pjevač je od samih početaka karijere živio skromno, a mnogi su ga zvali "čovjekom iz naroda".

- Mogu ja voziti bijesni automobil, snimati milijunske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za kruh? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - rekao je Halid jednom prilikom, a upravo tu njegovu izjavu prenose brojni regionalni portali nakon njegove smrti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svoju publiku je obožavao, a na ponovni susret sa zagrebačkom publikom trebao se vratiti u prosincu ove godine. Bešlić je bio i veliki humanitarac.

Humanitarni koncerti koje je za vrijeme agresije na BiH od 1992. do 1995. godine održavao širom zapadne Europe. Nastupio je na preko 500 humanitarnih koncerata te je sve dao u dobrotvorne svrhe.

I 2014. godine je Halid pokazao da ima veliko srce. Kada su razorne poplave pogodile BiH i mnoge njegove sugrađane ostavile bez krova nad glavom, upravo pjevač je ponudio podršku i smještaj ljudima koji su ostali bez svoga doma. Mnoge je smjestio u svoj hotel u Semizovcu kako bi im pomogao.

