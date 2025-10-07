Obavijesti

Show

Komentari 0
ČOVJEK VELIKA SRCA

Svi su danas ganuti Halidovom izjavom: "Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka..."

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Svi su danas ganuti Halidovom izjavom: "Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka..."
8

Halid Bešlić jednom je prilikom izjavio kako bi volio da ga svi pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača. Bio je čovjek velika srca...

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, nakon što je neko vrijeme zbog zdravstvenih problema bio u bolnici. Mjesec dana je bio na odjelu onkologije, a obitelj, obožavatelji i kolege do posljednjeg su se trenutka nadali da će se izvući.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve 01:02
Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell
U 72. GODINI Preminuo je Halid Bešlić
Preminuo je Halid Bešlić

Pjevač je od samih početaka karijere živio skromno, a mnogi su ga zvali "čovjekom iz naroda". 

- Mogu ja voziti bijesni automobil, snimati milijunske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za kruh? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - rekao je Halid jednom prilikom, a upravo tu njegovu izjavu prenose brojni regionalni portali nakon njegove smrti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svoju publiku je obožavao, a na ponovni susret sa zagrebačkom publikom trebao se vratiti u prosincu ove godine. Bešlić je bio i veliki humanitarac. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Preminuo je Halid Bešlić 00:34
Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video
ODLAZAK LEGENDE Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve
Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve

Humanitarni koncerti koje je za vrijeme agresije na BiH od 1992. do 1995. godine održavao širom zapadne Europe. Nastupio je na preko 500 humanitarnih koncerata te je sve dao u dobrotvorne svrhe.

I 2014. godine je Halid pokazao da ima veliko srce. Kada su razorne poplave pogodile BiH i mnoge njegove sugrađane ostavile bez krova nad glavom, upravo pjevač je ponudio podršku i smještaj ljudima koji su ostali bez svoga doma. Mnoge je smjestio u svoj hotel u Semizovcu kako bi im pomogao. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Halid Bešlić 07:12
Halid Bešlić | Video: 24sata/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina! Pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac...
TRADICIONALNI KONCERT 4. STUDENOG

Sevdah u Lisinskom slavi 20 godina! Pjevaju Nedeljko Bilkić, Dragan Stojković Bosanac...

Ovaj tradicionalni koncert već dva desetljeća okuplja ljubitelje bosanskohercegovačke glazbe, donoseći bogatstvo emotivnih melodija koje odražavaju duboku tradiciju sevdaha
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025