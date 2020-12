Čini se kako natjecatelji s gazdaricom Katarinom na čelu, u realityju 'Farma', nisu ozbiljno shvatili zadatak koji im je mentor Jure dao - pripremiti farmu za dolazak gostiju. Nakon što ih je prethodnog dana ukorio i rekao im da se uozbilje, ni idućeg dana mentor nije bio zadovoljan s imanjem.

Kada je stigao, ništa nije bilo pripremljeno za dolazak gostiju, a farma je izgledala prljavo i zapušteno, što je mentora izbacilo iz takta. 'Jeste li vi normalni? Gosti vam dolaze, a vi smrdite! Rekao sam, nemojte me sramotiti! Nema nitko oči od vas? Divljaci! Katastrofa nad katastrofama!' šokiran je bio mentor te poručio: 'Ono što sam vidio, samo što mi nije srce puklo, zaboljelo me cijelo tijelo! Ako se na takav način mislimo baviti turizmom, bolje da zatvorimo granice!'

Nakon što ih je mentor još jednom pokudio, farmeri su se konačno uhvatili posla, a da je sve krivica gazdarice koja nije najbolje vladala, tvrde, svjesni su i sami.

'Pet minuta prije dolaska gostiju kao da je pala atomska bomba! Za to je kriva naša gazdarica!' ustvrdio je Prince, a Dora je komentirala: 'Ta Katarina trči kao kokoš bez glave. Ne zna gdje, ni čega bi se primila, traži od nas neke savjete. Eto, sad ta njezina lepršavost, svi ćemo zbog toga odlepršati. U cijelom ovom kaosu, bitno da je ona kosu oprala, a to što je kuhinja prljava, eto to nije bitno'.

No, osim što će na farmu stići gosti, vratit će se i jedno od troje natjecatelja - Tomislav, Silvio ili Zdenka. Očekuje ih troboj, a tko će iz njega izaći ako pobjednik i vratiti se u igru za pola milijuna kuna, gledatelji će doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'!