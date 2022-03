Lugomer otplesala svoje, Vlatka Pokos se svađala sa Šuputicom, Roko iz Survivora zaludio žene

Još jedan tjedan pun reality showova je iza nas. Za male ekrane prikovali su nas Surivor, Ples sa zvijezdama, Zvijezde pjevaju, Tri, dva jedan - kuhaj!, a željno se iščekuje i početak Gospodina Savršenog...

Počeo je show 'Survivor'

Na Novoj TV u ponedjeljak navečer počeo se prikazivati popularni TV show 'Survivor'. Dvadeset kandidata bori se u Dominikanskoj Republici za titulu pobjednika 'Survivora'. Kako bi je osvojili, moraju proći kroz niz iscrpljujućih i neizvjesnih timskih izazova kroz koje si mogu 'olakšati' život na otoku. Kandidati su trenutačno podijeljeni u dva tima, hrvatski i srpski, a oni će se kasnije spojiti u jedan.

Procurili honorari natjecatelja

U hrvatskom timu, kao što smo već pisali, bori se i pjevačica Ivana Banfić, a Slobodna Dalmacija doznaje kolike honorare navodno natjecatelji dobivaju za sudjelovanje.Za samo tjedan dana aktivnog sudjelovanja u adrenalinskom showu svaki kandidat dobit će pozamašan iznos od 1000 do 1500 eura, tvrdi izvor. Ipak, još uvijek nije poznata cifra koju će dobiti pobjednik. Više pročitajte OVDJE.

Kritike zbog odjeće

I dok svakog dana traje neizvjesnost tko će pobijediti u izazovu i kojem timu prijeti eliminacija, gledatelji na društvenim mrežama podijelili su mišljenje o izboru odjeće. - Pa ovo nije igra koju igraš s prijateljima na plaži. Volio bi da su im producenti omogućili dostojan bodi, majice i hlače. Kao da nisu shvatili ozbiljnost showa - rekao je gledatelj. Zamjerio je ženskim kandidatkinjama što se natječu u tangicama, a muškima što su gotovo potpuno goli. Više pročitajte OVDJE.

Natjecateljica Sanja Močibob iz plavog tima napustila je na kraju natjecanje, a nije skrivala da joj je to bila želja. Gledatelji smatraju da Ivana Banfić uskoro izlazi te da ju natjecatelji neće tolerirati: 'Ivana je najgora', nisu ju štedjeli gledatelji. Više pročitajte OVDJE.

Splićanin Roko iz 'Survivora' postao je miljenik žena, proglasile su ga najzgodnijim natjecateljem.

Finale Tri, dva, jedan - kuhaj!

Slučajni partneri' Ivana Jukić i španjolski Istrijan Juan Francisco Sanchez Gracia, pobjednici su devete sezone showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Uz prestižnu titulu, osvojili su i vrijednu glavnu nagradu – novčani iznos od 50.000 kuna te poklon-bon Prima namještaja u vrijednosti 25.000 kuna. Više pročitajte OVDJE.

Lucija Lugomer ispala iz Plesa sa zvijezdama

Protekli tjedan najviše se pričalo o ispadanju bivše voditeljice Vlatke Pokos (51).

Nakon njezina ispadanja odmah su uslijedili komentari brojnih gledatelja na društvenim mrežama, a većina njih osvrnula se na izjavu koju je Vlatka uputila voditeljici Maji Šuput.

– Očito ću se vratiti u Kanadu prije nego što sam očekivala. Ponijet ću lijepe uspomene, nastavit ću se baviti plesom i nadam se, Majo, da ću ti u budućnosti ukrasti ovaj posao – kazala je Vlatka nakon ispadanja iznenađenoj Maji kojoj se nedugo nakon toga i javila putem društvenih mreža. Ispod Majine fotografije na Instagramu, na kojoj je upitala gledatelje kako im se svidjela druga emisija i ''Fiesta Latina'', javila se i Vlatka Pokos. "Draga Maja, znaš me jako dugo i nadam se da znaš da sam se šalila. Želim ti i dalje uspješno vođenje Plesa sa zvijezdama", poručila je Pokos Maji koja joj na komentar nije odgovorila.

U trećoj live emisiji 'Plesa sa zvijezdama' posvećenoj uspomenama zvijezde i njihovi mentori izveli su 'plesove za pamćenje'. Glasovi gledatelja i ovoga puta su presudili te je show napustila Lucija Lugomer i njezin plesni partner Marko Šapina. Stručni žiri koji čine Igor Barberić, Franka Batelić, Larisa Lipovac Navojec i Marko Ciboci imao je pred sobom težak zadatak. Ovdje pročitajte kako su ocijenili plesne nastupe.

Lucija Lugomer dirljivom je pričom o majci rasplakala žiri.

Maja Šuput iznenadila je odabirom modne kombinacije pa je umjesto haljine, stigla u odijelu. Franka Batelić je promijenila imidž.

Mnogi gledatelji izrazili su svoje nezadovoljstvo ispadanjem Lucije Lugomer. Jedni smatraju kako publika ima krive kriterije kod glasanja, dok drugi vjeruju kako je ipak bilo lošijih parova. Koji par je sinoć bio vaš favorit u 'Plesu sa zvijezdama'? Glasajte u anketi OVDJE.

Zvijezde pjevaju

U subotu je počeo i show Zvijezde pjevaju. U prvoj epizodi nije bilo ispadanja, ali već iduće subote jedan par napušta show.

Evo koji su parovi u ovoj sezoni: glumica Areta Ćurković i Goran Bošković, radijski i televizijski voditelj Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca, redatelj i scenarist Mario Kovač i Lu Jakelić, radijska i televizijska voditeljica Maja Ciglenečki i Stjepan Lach, televizijski autor i voditelj Antun Ponoš i Lara Antić Prskalo, komičarka Marina Orsag i Ivana Kindl, glumica Iva Jerković i Ivo Amulić, glumac Marko Braić i Gina Damjanović. U žiriju su Danijela Martinović, Jurica Pađen, Marko Tolja i Zorica Kondža. Ako ste propustili prvu epizodu, snimke možete pogledati OVDJE.

Čeka se Gospodin Savršeni

Nova, treća po redu sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak, 21. ožujka, a novi Gospodin Savršeni spreman je na najveću avanturu svog života. U svom prvom intervjuu otkrio je zašto se prijavio u show i kakva su njegova očekivanja. Više pročitajte OVDJE.

On je džentlmen, on je snažan i savršeno depiliran. On je besprijekorno precizan. On je doktor fizike. On je sve to. Gospodin Savršeni zna točnu formulu napona, najavio je tako RTL novog kandidata popularnog televizijskog showa. Iako su njegov identitet držali u tajnosti, doznaje se kako se radi o Splićaninu Toniju Šćulcu (31), a o tome već neko vrijeme 'bruje' i društvene mreže.

A koje se sve djevojke bore za njegovu naklonost, pročitajte OVDJE.

Osim toga, ljubitelje kulinarskih emisija razveselit će informacija da večeras počinje i Večera za 5 na selu.