Meri Goldašić o dvostrukim standardima nakon razvoda: 'Imamo pravo na novi početak'

Meri Goldašić ponovno je potaknula raspravu na društvenim mrežama nakon što je u videu na Instagramu progovorila o temi izlazaka nakon razvoda i dvostrukim standardima s kojima se žene često susreću.

Kako je otkrila, redovito prima poruke žena koje traže savjet o ulasku u nove veze nakon prekida braka. Upravo ju je to potaknulo da javno iznese svoj stav. Istaknula je kako društvo različito gleda na muškarce i žene u istoj situaciji.

“Kada muškarac nakon razvoda počne izlaziti, to se smatra normalnim, čak i poželjnim. No kada to učini žena, odmah se postavljaju pitanja – je li prerano, je li primjereno i kakva je majka”, poručila je.

Naglasila je kako je važno promijeniti takav način razmišljanja te normalizirati pravo žena na novi početak, emocije i upoznavanje novih partnera bez osjećaja krivnje ili potrebe za opravdavanjem.

“Razvod nije kraj života. Ne bi smio značiti da žena mora stati, dok se muškarcima sve prešutno dopušta”, dodala je, izrazivši nadu da će se žene sve više osjećati slobodno javno govoriti o svojim iskustvima bez straha od osude.

Podsjetimo, Goldašić je prošle godine objavila da se razvodi od supruga Jurice. Tada je naglasila kako odluka nije donesena naglo, već nakon dugog razdoblja promišljanja i razgovora.

Istaknula je i kako kraj braka ne briše vrijednost onoga što su zajedno prošli. “Naša priča bila je iskrena i autentična. Priznati kraj ne znači negirati prošlost, već poštovati ono što je bilo i donijeti odluku koja je ispravna”, poručila je tada.

Njihova ljubavna priča započela je u Splitu, gdje su se upoznali u noćnom klubu, a oboje su kasnije isticali kako je riječ bila o snažnoj i spontanoj povezanosti od samog početka.