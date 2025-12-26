Meri Goldašić iskreno o Božiću nakon razvoda: 'Niste same...'

Influencerica Meri Goldašić nedavno je otkrila da se rastala, a na Božić je na Instagramu objavila video u kojem je ispričala o izazovima s kojima se nosi nakon razvoda. Navela je kako joj najteže pada razdvojenost od djece, posebice tijekom blagdana. Naime, kako je rekla, sa svojim bivšim suprugom se dogovorila da jedne blagdane oni provode s njime, a druge s njom.

- Neki dijele Badnjak i Božić, ali mi imamo cijele blagdane: jedne godine su djeca za Badnjak i Božić kod tate, druge godine kod mame - objasnila je.

- Koliko god je grozno biti sam na Božić, neki dan sam čula jedan super pristup tome, od prijatelja kojem sam se žalila. Rekao mi je: sjeti se samohranih majki koje imaju jedno, dvoje, troje djece i koje ne mogu nikamo same, koje ne mogu uhvatiti ni jedan dan za sebe – a svima nam je to potrebno. Probaj ovu situaciju iskoristiti za sebe. Naravno, realnost je da nemam što raditi. Ležim na kauču, čekam da prođe i da mi se klinci vrate. Ali želim vam reći da niste same - rekla je Goldašić pa dodala kako je Badnjak i Božić provela s prijateljicom koja se također rastala te da im je tako bilo lakše.

- Ja sam nazvala svoje klince na videopoziv ujutro, kad su oni otišli, i odradila svoje prvo plakanje. Nju sam nazvala popodne, kad su njezina djeca otišla, javila mi se doslovno u suzama. Samo sam joj rekla: sjedaj u auto i dolazi - ispričala je.

- Provele smo Badnjak u gradu, otprilike od dva do pet. Nismo pile, ništa posebno, samo smo šetale, družile se malo s ljudima, s grupicama prijatelja i prijateljica. Onda smo se odmorile, navečer malo izašle van. Danas smo premorene cijeli dan, ali nam je mrvicu lakše jer imamo jedna drugu - rekla je i dodala kako bi 'u moru Instagram obiteljskih objava i televizijskih božićnih filmova' potonula u depresiju da nije bilo toga.

- Ovo je jedan dan u godini koji ćemo, nadam se, izgurati - rekla je.