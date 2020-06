Mia Negovetić je zapjevala u Šibeniku, nestao imidž s Dore

<p>Mlada pjevačica <strong>Mia Negovetić </strong>(17) svojedobno je bila prva pobjednica showa 'Zvjezdice', a njezin vokal već je tad bio garancija da nakon kratkotrajnog uspješnog pojavljivanja na TV-u neće nestati iz javnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O MIJI NEGOVETIĆ: </strong></p><p>Nestao je doduše njezin mladenački outfit, s kojim se prezentirala na Dori. Mnogi su tada mladoj djevojci zamjerili neambiciozan look školarke, kojeg je sa svojim timom odabrala uz pjesmu 'When it Comes to You', no Mia je tada rekla kako je zadovoljna te da ne bi ništa mijenjala. </p><p>Na Dori je osvojila odlično drugo mjesto, a pobjeda joj je izmakla za dlaku. Nedavno je Negovetić nastupila u Rijeci, na prvom javnom koncertu u Hrvatskoj nakon popuštanja mjera, a u nedjelju navečer imala je novi nastup. </p><p>Mia je zapjevala drugog dana 60. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku, a novi imidž daleko je od dječjeg. Negovetić se na pozornici pojavila u dugoj svijetloj haljini, sa štiklama na nogama, što je mnogima upalo u oko kao drastična razlika u odnosu na hlače na tregere, dioptrijske naočale i tenisice.</p>