Mia Negovetić o albumu: 'Priča je jednostavna. To su baš čiste emocije kroz koje sam prolazila'
Mia Negovetić, mlada Riječanka koju smo prvi put upoznali kao talentiranu djevojčicu na sceni, deset godina nakon pobjede u showu 'Zvjezdice' predstavlja svoj prvi album 'Misli'.
Prvijenac je nastajao gotovo pet godina, a Mia priznaje da je perfekcionist i samokritična.
- Priča iza albuma je jednostavna - to su čiste emocije kroz koje sam prolazila. Album mi je donio zacijeljenje starih rana - ističe 23-godišnja kantautorica, dodajući da bi opet odabrala isti životni put.
Roditelji, Igor i Kristina, uz sestru Lanu i partnera Matea i dalje su joj najveća podrška.
- Ne treba mi validacija drugih, volim sebe dovoljno da to nije potrebno. Drago mi je da me neki ljudi vide kao odraslu osobu - kaže Mia.
Osim glazbe, Mia je odlučila ostati u rodnoj Rijeci, gdje vodi restoran 'Pirati'.
- Glazba mi je uvijek na prvom mjestu, ali rad u restoranu također me ispunjava - dodaje.
U slobodno vrijeme uživa u psihološkim trilerima, hororima i serijama poput 'Pluribus' i 'Stranger Things', a preporučuje i knjige 'Teddy Jasona Rekulaka' i 'Ti, u mom snu Holly Miller'.
Mia priznaje da je kroz godine odrastanja pred očima javnosti naučila balansirati privatni i profesionalni život.
- Uvijek puštam svoju osobnost da zasja. Moj rad i pojava mogu nekome uljepšati dan, a to mi daje motivaciju - zaključuje.
