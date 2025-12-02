Obavijesti

10 GODINA KASNIJE...

Mia Negovetić o albumu: 'Priča je jednostavna. To su baš čiste emocije kroz koje sam prolazila'

Piše Nadia Reškovac,
Mia Negovetić | Foto: sandra simunovic/pixsell

Nekadašnja pobjednica Zvjezdica, Mia Negovetić deset godina kasnije predstavlja svoj prvi album 'Misli' i otkriva kako balansira glazbu, ljubav i novi život u Rijeci

Mia Negovetić, mlada Riječanka koju smo prvi put upoznali kao talentiranu djevojčicu na sceni, deset godina nakon pobjede u showu 'Zvjezdice' predstavlja svoj prvi album 'Misli'.

Prvijenac je nastajao gotovo pet godina, a Mia priznaje da je perfekcionist i samokritična.

- Priča iza albuma je jednostavna - to su čiste emocije kroz koje sam prolazila. Album mi je donio zacijeljenje starih rana - ističe 23-godišnja kantautorica, dodajući da bi opet odabrala isti životni put.

Mia Negovetić | Foto: sandra simunovic/pixsell

Roditelji, Igor i Kristina, uz sestru Lanu i partnera Matea i dalje su joj najveća podrška. 

- Ne treba mi validacija drugih, volim sebe dovoljno da to nije potrebno. Drago mi je da me neki ljudi vide kao odraslu osobu - kaže Mia.

Mia Negovetić | Foto: sandra simunovic/pixsell

Osim glazbe, Mia je odlučila ostati u rodnoj Rijeci, gdje vodi restoran 'Pirati'. 

- Glazba mi je uvijek na prvom mjestu, ali rad u restoranu također me ispunjava - dodaje. 

U slobodno vrijeme uživa u psihološkim trilerima, hororima i serijama poput 'Pluribus' i 'Stranger Things', a preporučuje i knjige 'Teddy Jasona Rekulaka' i 'Ti, u mom snu Holly Miller'.

Mia priznaje da je kroz godine odrastanja pred očima javnosti naučila balansirati privatni i profesionalni život. 

- Uvijek puštam svoju osobnost da zasja. Moj rad i pojava mogu nekome uljepšati dan, a to mi daje motivaciju - zaključuje.

Foto: Instagram

