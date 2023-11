Mia Ribić iz 'Superstara' o slavi: 'Živim za glazbu. Najveći san mi je u životu raditi ono što volim'

Miu Ribić (18) upoznali smo u glazbenom showu 'Superstar' gdje je ušla u top 12. Peterostruka prvakinja u motocrossu, za RTL je ispričala koji je njen najveći san, što ju čini sretnom te zašto želi postati zvijezda.

U showu je pokazala svoj pjevački talent, a kaže kako ostvarenje u glazbi ne mora nužno biti njezin najveći san.

- Za mene je najveći san je raditi u životu ono što volim. Možda bi to značilo i baviti se glazbom, ne nužno biti pjevačica, ali živim za muziku tako da mislim da bi me to svaki dan ispunjavalo - rekla je.

Foto: RTL

Mlada Mia voli biti okružena ljudima koji je čine sretnom.

Svjesna da slava nosi teret te da se do nje se dolazi trudom i radom.

- Nekad se do slave dođe lakše, ali nemam pojma, možda jednog dana saznam - zaključila je.

Foto: RTL

Mia je nedavno otkrila kako joj je najveća neostvarena želja stati na pozornicu i slušati publiku kako pjeva tekst pjesme koji je sama napisala, a najveći glazbeni uzor joj je pop zvijezda Shawn Mendes.