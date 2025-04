Michael Bolton hrabro se bori protiv tumora na mozgu, najnoviji nalazi daju nadu

Popularni američki pjevač, Michaela Boltona (72), koji se proslavio baladom How Am I Supposed To Live Without You, koja je 90-e zauzela četvrto mjesto britanske top liste, progovorio je o svojoj teškoj dijagnozi. Naime, krajem 2023. godine dijagnosticiran mu je tumor na mozgu zbog kojeg je hitno morao na operaciju, koja je prošla uspješno. Sada je, sa svojim kćerima, za magazin People ispričao više o borbi protiv raka.

- Bio je bolničkoj sobi za oporavak, a nakon samo nekoliko minuta počeo je pjevati - prisjeća se njegova kći Holly (47). Dodaje kako jedna od medicinskih sestara nije imala pojma tko je on, pa je začuđeno upitala zna li mu kći da on tako dobro pjeva.

Nakon operacije Bolton se trebao nastaviti boriti protiv glioblastoma, rijetkog i agresivnog oblika raka mozga.

- Posežete u svoje resurse i svoju odlučnost na način koji nikada ne biste pomislili - rekao je Bolton, a terapija je utjecala na njegovo kratkoročno pamćenje, govor i pokretljivost.

- Podlijeganje izazovu nije opcija. Zaista ste brzo uvučeni u dvoboj. Pretpostavljam da je to način na koji saznate od čega ste sazdani - inspirirano govori.

Foto: Instagram/Screenshoot

Nedug nakon prve operacije mozga, uskoro je zbog infekcije u siječnju 2024. godine uslijedila i druga. Od završetka zračenja i kemoterapije u listopadu, podvrgava se magnetskoj rezonanci svaka dva mjeseca kako bi se osiguralo da mu se tumor nije vratio.

Njegov posljednji pregled početkom travnja bio je uredan, a sada slijedi praćenje, budući da je stopa recidiva glioblastoma oko 90 posto.

- Kad god se nađete u bilo kakvoj izazovnoj situaciji, velika je stvar samo znati da ne morate sami kroz to prolaziti - naglašava Bolton.

Podsjetimo, Bolton je prvi put podijelio vijest o svojoj bolesti u siječnju 2024. godine, objavivši na Instagramu da je bio podvrgnut operaciji mozga i da uzima pauzu od turneje.

Od tada odmara kod kuće u Westportu, Connecticut, gdje je živio više od 30 godina. Velik dio vremena provodi sa svojim kćerima i šestero unučadi.