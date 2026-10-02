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OTVORIO DUŠU

Michael Douglas nakon četiri desetljeća priznao da je imao aferu s filmskom kolegicom

Piše Zrinka Medak Radić,
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Michael Douglas nakon četiri desetljeća priznao da je imao aferu s filmskom kolegicom
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Foto: IMDB/screenshot
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U svojim novim memoarima priznao je strastvenu romansu s kolegicom Kathleen Turner tijekom snimanja hit filma Lov na zeleni dijamant

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Nakon četrdeset godina upornog poricanja, slavni glumac odlučio je otkriti dugo čuvanu tajnu sa seta. U svojim novim memoarima priznao je strastvenu romansu s kolegicom Kathleen Turner tijekom snimanja hit filma. Otkriće je šokiralo obožavatelje koji su desetljećima sumnjali da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Hollywoodski veteran detaljno opisuje ovu aferu u svojoj novoj knjizi "One Helluva Ride", koja izlazi početkom listopada. Sve se dogodilo na snimanju filma "Lov na zeleni dijamant" u dalekom Meksiku. Glumac objašnjava kako su oboje odmah osjetili snažnu privlačnost jer je Kathleen bila iznimno pametna, zabavna i seksi, a posebno ga je privukao njezin dubok glas. U to je vrijeme bio razdvojen od supruge Diandre, a oboje su imali problema kod kuće.

Cast member Douglas poses for a portrait while promoting the movie "Ant-Man and the Wasp" in Pasadena
Cast member Douglas poses for a portrait while promoting the movie "Ant-Man and the Wasp" in Pasadena | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otkrio je detalje o tome kako je sve točno počelo u danima kada nije bilo pametnih telefona.

​- Istina je da smo se tijekom produkcije Kathleen i ja snažno zaljubili i započeli vezu - piše glumac u novoj knjizi.

U to davno vrijeme bilo je relativno lako šuljati se po noći u hotelsku sobu. Ipak, romansa nije dugo potrajala jer je njegova supruga odlučila posjetiti set u Meksiku. Dovela je njihovog sina Camerona, što je prilično zakompliciralo situaciju. Diandra je odmah osjetila da se nešto događa između glavnih glumaca i odlučila je reagirati.

Nakon neugodnog razgovora sa suprugom, Kathleen se povukla jer nije htjela stvarati dodatne probleme u njegovom braku. Par je uspio izgladiti odnos i ostati u dobrim prijateljskim odnosima, pa su kasnije zajedno snimali još dva hit filma. Oboje su se dogovorili da će u javnosti lagati o prirodi svog odnosa.

Kathleen Turner
Kathleen Turner | Foto: Mark C. O'Flaherty/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Glumica je nedavno za časopis People i sama potvrdila da su godinama skrivali istinu.

​- To je bila laž - kratko je prokomentirala glumica za američke medije.

Douglas navodi da su tu lažnu priču o običnom flertu održavali živom samo kako bi zaštitili njegovu obitelj. Javnost je godinama nagađala o njihovoj vezi zbog nevjerojatne kemije koju su pokazivali na filmskom platnu. Čak su i nedavno, tijekom promocije zajedničke serije, oštro demantirali bilo kakvu romansu iz prošlosti. Čini se da su tek sada odlučili olakšati dušu i priznati ono što su mnogi odavno znali.

*uz korištenje AI-ja
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