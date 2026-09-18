Mija je pobjednica dubrovačkog tjedna u 'Večeri za 5': 'Svi bismo trebali dijeliti prvo mjesto!'

Posljednja kandidatkinja u ovotjednoj 'Večeri za 5' iz Dubrovnika i okolice bila je Mija koja je podrijetlom iz Slovenije, a živi u Cavtatu. Prvo je poslužila svoju večeru, a potom obznanila svima koliko su osvojili bodova za svoje jelovnike. Naposljetku je glavnu nagradu od 1000 eura osvojila upravo ona dok su ostali natjecatelji kući otišli s po 200 eura.

Tjedan je otvorila Katarina koja je za svoju večeru dobila visokih 38 bodova, isto kao i Antun koji je kandidate ugostio u utorak. Zoran A. sve je oduševio u srijedu te je za svoj jelovnik dobio 39 bodova, baš kao i njegov imenjak koji je kuhao dan poslije.

Foto: RTL

Finale tjedna bilo je rezervirano za Miju koja je gostima pripremila mesni jelovnik, i to teleća jetrica, svinjski file, hladetinu i kobasicu s pistacijom! „Baš ćemo se dobro najesti nakon tri dana ribe“, zadovoljan je bio Antun prije večere, no Katarini i Zoranu A. nije se baš svidjelo ono što su vidjeli na jelovniku.

Hladetinu su na kraju svi jeli osim Katarine, a i vegetarijanac Zoran A. odlučio je probati sve što bude posluženo. „Inače mi jetrica ne odgovara, ali moram priznati da mi je pašteta bila vrlo dobra“, rekao je dok je Katarina pohvalila kobasicu.

Mija je u jelima koristila i bučino ulje pa se poveo razgovor i o tome. „Kako možeš pitati nas s mora koje ćemo ulje? Pa maslinovo!“ čudila se Katarina, a gosti su se dotaknuli i velikih porcija. „Radije bih manje porcije, bitno mi je kako hrana izgleda. Volim nahraniti i oko i želudac“, jasan je Zoran K.

Foto: RTL

Nakon ukusnog deserta i poklona, uslijedili su pjesma i ples, a vrhunac večeri bilo je proglašenje pobjednika. „Jučer mi je Zoranova večera bila fenomenalna, danas mi je Mijina top, vrhunsko iznenađenje. I kod Zokija sve…, ali kad bih birala - Tonijevu bih odabrala. One njegove polpete i ravioli, odlično“, rekla je Katarina prije proglašenja pobjednika.

„Vrlo mi se svidjela Antunova večera, bila je raznolika i vrlo ukusna“, rekao je Zoran K., koji je nahvalio je i Mijinu večeru, ambijent i cjelokupni dojam večeri.

Katarina i Antun završili su na drugome mjestu s 38 bodova, a isti broj bodova imali su Mija i dva Zorana! Drugoplasirani su naposljetku trebali odlučiti tko je pobjednik i odabrali su Miju kojoj su svi, osim Zorana A., dali desetke.

Foto: RTL

„Nisam očekivala pobjedu. Svi su bili tako dobri kandidati i tako su dobro kuhali. Mislim da smo svi u istom rangu i da bismo ovo prvo mjesto trebali dijeliti zajedno. Čestitam svima od srca!“ rekla je Mija koja će novac potrošiti na party na otvorenom za stotinjak ljudi! Naravno, prvi su pozvani kandidati koji su s njom podijelili ovo uzbudljivo kulinarsko iskustvo.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 - samo na RTL-u!