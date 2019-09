Jurenec dobio konkurenciju: Je li bolji vatrogasac Mijo ili on?

Oni su savršene sportske građe, nestvarno bijelih zuba kakvi se samo viđaju samo u filmovima. Neodoljivi, iznimno šarmantni i uglađeni, prava čežnja svake žene. Oni imaju laskavu titulu 'Gospodin Savršeni'.

Mijo Matić (27) dolazi iz Siska, a njegov je život sve samo ne uobičajen - on je osobni trener, prvak Hrvatske u bodybuildingu, vatrogasac, model, kolumnist - a sada i Gospodin Savršeni.

Iako se rodio u Ljubljani, djetinjstvo je proveo u Sisku, a ljubav prema sportu i neprestana želja za napredovanjem sa 15 godina dovela ga je do metropole, gdje je igrao za nogometne klubove Zagreb i Slaven Belupo. Nažalost, sa 18. godina morao je odustati od svojih snova, barem kad je riječ o profesionalnoj karijeri nogometaša.

- Trenirao sam karate, gimnastiku i nogomet, koji je bio moja najveća ljubav, pa kad sam zbog ozljede prestao igrati nogomet, to me jako pogodilo. Upisao sam se u školu za vatrogasca jer nisam želio ovisiti o roditeljima te sam počeo intenzivnije vježbati u teretani, što me dovelo do bodybuildinga te zlatne i apsolutne medalje u Mens physigue visokoj kategoriji - titule prvaka Hrvatske u bodybuildingu. Nedugo potom odlučio sam se usmjeriti na fitness i postati osobni trener, čime se bavim i danas. Uz to, radim u jednoj privatnoj tvrtki kao vatrogasac - rekao je sin jedinac za RTL.

Njegov prethodnik. Goran Jurenec (39) snimio je desetke naslovnica za modne časopise. Goran se s manekenstvom počeo baviti kad je imao 27, a prije toga je bio profesionalni košarkaš koji je igrao u njemačkoj košarkaškoj Bundesligi. Rođen je u Berlinu gdje je odrastao, no svakog ljeta dolazi u Biograd na Moru.

Njegovo srce nakon showa osvojila je Hana Rodić (22), a par će uskoro proslaviti prvu godišnjicu veze.