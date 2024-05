Miki Solus predstavio je novi album 'Groblje pjesama'

Kantautor Miki Solus izbacio je novi album 'Groblje pjesama' koji sadrži čak dvadeset i jednu pjesmu. Riječ je redom o zaboravljenim, odnosno 'pokopanim' pjesmama koje iz raznoraznih razloga nikada nisu ugledale svjetlo dana. Sve pjesme snimljene su uživo u SIPA studiju i izvedene samo uz gitaru i vokal. 'Groblje pjesama' su najavila dva singla – '1000 radijatora' i 'Čokoladni zec', a na ovom albumu Miki je po prvi puta snimio obradu neke pjesme – Javorovu granu koju je izvorno napisao Milan Manojlović Mance.

Produkciju svih pjesama potpisuje Silvio Pasarić, a za naslovnicu albuma zaslužna je Hana Librenjak. Koncertna promocija albuma održat će se u Zagrebu 7. 6. 2024. u caffe baru Crni mačak.

Foto: PROMO

- Za ovaj album najveći je krivac otočna zemlja Tajvan. Naime, prije godinu dana moj kahonist Ivan Strahija pobjegao je u dotičnu zemlju na Erasmus, a ja sam istovremeno dobio želju za snimanjem novog materijala, no s obzirom na to da u njegovoj odsutnosti nisam mogao snimati nove pjesme u bendovskom aranžmanu, odlučio sam uzeti lopatu, otići do groblja na kojem sam pokopao puno starih pjesama, te ih sve iskopati, prosvirati i napokon snimiti. Istina je da sam oduvijek želio snimiti ovakav minimalistički album, samo uz gitaru, jer i sam u zadnje vrijeme najviše slušam takvu glazbu – Daniela Johnstona, Manceta, Nicka Drakea itd. Pokušao sam sažeti broj pjesama na neki malo manji, racionalniji broj , ali razum me nije slušao, ili ja njega, te sam u konačnici odlučio staviti na album dvadeset i jednu pjesmu od tridesetak snimljenih. Ove pjesme nisu veliki hitovi na koje će publika odvaliti i puštati na kućnim partijima, već su to glazbeni brojevi idealni za mirna jutra na WC-u ili za tiho uspavljivanje i slatke snove. U svakom slučaju, moje mrtve pjesme su uskrsnule i sada lutaju bespućima interneta i poput zombija šire zarazu tražeći svoje žrtve. Sretno vam bilo - rekao je Miki Solus