Mila Horvat progovorila o svom tajanstvenom partneru: 'Pa, mi smo prije svega dobri prijatelji'

Na svečanom vojnom mimohodu održanom u Zagrebu povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije ‘Oluja’, u voditeljskoj ulozi našla se Mila Horvat, koja se nakon dužeg vremena ponovno vratila pred kamere. Uz nju je program vodio i Duško Ćurlić, a kako je i sama istaknula, bio je to njezin prvi vojni mimohod - iskustvo koje će, kaže, dugo pamtiti.

Foto: YouTube screenshot

- Meni je ovo bio prvi svečani vojni mimohod i zapravo sam se jako pozitivno iznenadila. Veliko zadovoljstvo i čast bilo mi je sudjelovati s kolegom Duškom Ćurlićem - rekla nam je Mila te priznala da ju je prijenos uživo podsjetio na dane kad je s terena izvještavala s najvećih sportskih natjecanja.

No, osim profesionalne sigurnosti kojom je plijenila pažnju, mnoge je zanimalo i tko je muškarac koji je uz nju izvan kamera. O svojoj vezi nerado govori, no u intervjuu za Story otkrila je nekoliko detalja.

Foto: Instagram

- Pokušavam zadržati privatni život. Tim više što se ta druga osoba ne želi eksponirati i to poštujem. Ja nekad moram istrpjeti taj dio zbog svog posla, ali moji bližnji ne moraju, pa neka tako i ostane. Mi smo prije svega prijatelji koji se već godinama jako dobro poznaju i razumiju i dopuštaju jedno drugome da budu to što jesu, bez potrebe gušenja, uvjetovanja, raznih pritisaka - rekla je Mila.

Dodala je i da su im temelji odnosa sloboda, poštovanje i prostor da svatko bude svoj.

- Sve je zapravo u suštini vrlo jednostavno - dvije smo zasebne individue koje mogu lako funkcionirati zajedno, ali isto tako i odvojeno, ako nas okolnosti razdvoje - izjavila je.

Naravno, kao i obično, i ovoga je puta modni odabir voditeljice izazvao veliki interes. Mila je za ovu prigodu odabrala bijelu midi haljinu s potpisom londonskog brenda Self-Portrait, poznatog po ženstvenim linijama i elegantnim krojevima. Haljina je, kako je priznala, stigla doslovno u posljednji čas.

- Haljina je naručena u posljednji tren za ovu prigodu i stigla mi je na vrijeme. Ja taj estetski dio uvijek ostavim za kraj pa zaboravim na to. Više se fokusiram na ovaj glavni dio poput generalne probe. Onda me netko podsjeti na to što ću nositi. Srećom da je stigla na vrijeme - rekla je za 24sata uz smijeh.