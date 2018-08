Milan Popović: 'Nepromišljena je, ovo nanosi štetu mom sinu'

Nakon što su u srpske medije procurile eksplicitne fotografije na kojima navodno Severina pozira gola, njen menadžer Tomislav Petrović prozvao je neimenovanog 'bivšeg partnera' za osvetu. Ubrzo je Severinin suprug Igor Kojić objavio status #prayformilanbrain aludirajući na Severininog bivšeg partnera, srpskog poduzetnika Milana Popovića.

Milan Popović se za 24sata oglasio o prozivkama Severininog menadžera:

- Severina je imala različite partnere u prošlosti s kojima ima neraščišćene odnose. Na kojeg točno partnera je gospodin Petrović mislio kada je izjavio da je ovo osveta bivšeg partnera? O kojim to navodno izgubljenim sporovima se radi?

Protiv Tomice Petrovića se već vode dva kaznena djela za klevetu, upravo zbog izjava da sam ja navodno izgubio sudske sporove koji se vode sa Severinom. Fotografije koje su objavljene su vjerojatno iz iste serije fotografija nastale u 2014. kada smo Severina i ja bili u jeku borbe za skrbništvo nad našim sinom i imali smo potpun prekid komunikacije i ja nisam mogao imati ove fotografije.

Smatram sebe izuzetno odgovornim roditeljem i zadnjom osobom koja bi plasirala fotografije na kojima je majka mog sina gola u kompromitirajućim pozama, i za koje sam siguran da će dodatno osramotiti i uznemiriti našeg sina koji uskoro kreće u školu. Ja ga ne mogu, nitko ga ne može, zaštiti od ruganja druge djece.

Ovu situaciju smatram izrazito neodgovornim i nepromišljenim majčinim ponašanjem i to već drugi puta u njezinom životu. Ne znam je li ih ona plasirala kako bi povratila nekadašnju popularnost, ili je to učinio netko drugi, no ja sam zabrinut da će ovo nanijeti ogromnu štetu i sramotu mom sinu kad mu jednog dana to netko pokaže - rekao je Popović za 24sata.