Miley Cyrus ima novi stil života: Večeram u 17.30, u krevet idem već u 19 sati. To mi je baš važno

Miley Cyrus (33) danas živi potpuno drukčijim životom nego prije desetak godina. Pjevačica, koja je tijekom tinejdžerskih i dvadesetih godina često bila povezivana s tulumima, alkoholom i drogama, posljednjih godina okrenula je novu stranicu. Trijezna je od 2020. godine, a sada je otkrila koliko se njezina svakodnevica promijenila.

Naime, Miley kaže da joj danas najviše odgovara miran životni ritam. Večera već oko 17.30 sati, a u krevet odlazi oko 19 sati.

- Volim rano jesti, volim rano biti u krevetu. Velik dio moje trijeznosti čine odmor i oporavak - rekla je.

Njezin novi životni stil posebno će doći do izražaja sada kada se vraća nastupima. Miley je objavila novi album, a idućeg mjeseca očekuju je prvi veliki koncerti nakon nekoliko godina. Nastupit će u Hollywood Bowlu u Los Angelesu, a činjenica da joj je dom udaljen samo desetak minuta od slavnog koncertnog prostora jedan je od razloga zbog kojih je upravo njega odabrala.

Foto: Doug Peters

- Odabrala sam nastup na Bowlu jer sam znala da mi je krevet udaljen samo deset minuta vožnje - objasnila je.

Štoviše, našalila se kako bi mogla imati jedan od najranijih nastupa koje je taj prostor ikada vidio.

- Mislim da ću završiti do 21.30. Volim rano jesti i rano biti u svom krevetu - rekla je.

Takav raspored prilično je različit od imidža koji je Miley godinama gradila. Nekada je bila jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda, a kasnije je postala poznata po provokativnim nastupima, burnom načinu života i čestim izlascima.

Danas joj, međutim, takav život više nije privlačan. Upravo zbog toga ne čini se izglednim da će uskoro krenuti na klasičnu svjetsku turneju. Nakon što je čak 1,5 milijuna ljudi pokušalo doći do samo 34.000 ulaznica za njezina dva koncerta, Miley razmišlja o drukčijem modelu nastupanja - rezidenciji.

Foto: DANIEL COLE

- Ljudi će doći k meni. Ne moram ja voziti do vas. To je savršeno jer ljudi vole gledati kako nastupam, a ja volim spavati u svom krevetu - rekla je.

Ipak, put do života koji danas vodi nije bio jednostavan. Miley je priznala da joj je trebalo vremena da se odmakne od slike "party djevojke" koja ju je godinama pratila.

- Morala sam ići na terapiju i, poput onoga sa Simpsona gdje Homer nešto stalno piše, morala sam pisati: 'Ne moraš biti high da bi bila slavna'. To sam mislila - priznala je.