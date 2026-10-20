Miley Cyrus tvrdi da joj se Dolly Parton javila nakon smrti

Miley Cyrus rekla je publici na nedjeljnom nastupu u Hollywood Bowlu da je nakon smrti svoje kume Dolly Parton osjetila njezinu prisutnost. Pjevačica tvrdi da je jedne večeri zatražila znak, a zatim primijetila kako svjetla u hodniku trepere. Njezin zaručnik Maxx Morando, kako je ispričala, također je vidio treperenje, ali nije znao što je prethodno zatražila, javlja TMZ.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Cyrus je u spavaćoj sobi držala lutku Dolly Parton koju joj je pjevačica darovala za Božić. Jedne je večeri pustila snimku Parton kako izvodi pjesmu Jolene, zapalila svijeću i pokraj lutke stavila cvijet. Zatim joj se tiho obratila i zamolila je da zatrepere svjetla ako je ondje.

- Ako si sada ovdje, neka svjetla zatrepere, rekla je Miley. Dodala je da je na pozornici osjećala prisutnost svoje kume i da joj je to pružilo utjehu. Parton je umrla od raka u kolovozu, a Cyrus je o njoj emotivno govorila i na ranijim nastupima. U Hollywood Bowlu osvrnula se i na kritike dijela obožavatelja koji su joj zamjerili što na prvom nastupu nije otpjevala svaki stih.

- Oh, zaboravila sam da moram otpjevati baš svaki je***i stih, rekla je Miley Cyrus prije nego što je započela pjesmu.

Foto: ? Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

*uz korištenje AI-ja