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EMOTIVAN NASTUP

Miley Cyrus zaplakala dok je odavala počast svojoj kumi Dolly Parton: 'Nedostaje mi...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Miley Cyrus zaplakala dok je odavala počast svojoj kumi Dolly Parton: 'Nedostaje mi...'
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Foto: screenshoot/X
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Pjevačica se na koncertu u Los Angelesu prisjetila svoje kume, a zatim i izvela njezin hit 'Jolene'

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Na koncertu u Hollywood Bowlu Miley Cyrus nije uspjela zadržati suze dok je govorila o Dolly Parton, svojoj kumi koja je, prema izvornom tekstu, preminula u kolovozu u 80. godini. Pjevačica se prisjetila njihove bliskosti pred publikom, među kojom su, prema snimkama s nastupa, bili Selena Gomez i Christina Aguilera.

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Dolly joj je bila krsna kuma: Miley Cyrus je otkrila detalje zadnjeg razgovora s Parton
Foto: screenshoot/X

- Mene i Dolly povezuje nešto vječno. Ništa nas u ovom životu ne može razdvojiti – rekla je Miley Cyrus.

Cyrus je obrisala suze maramicom i rekla da jedva čeka ponovno vidjeti Parton jer joj nedostaje. Zatim je otpjevala njezin hit Jolene iz 1973., dok se na pozornici iza nje pojavila fotografija koju je nazivala svojom dragom tetom Dolly. Kasnije je tijekom koncerta držala uokvirenu fotografiju country zvijezde u obliku srca.

SLOMLJENA JE Miley Cyrus se oglasila nakon smrti svoje kume Dolly Parton
Miley Cyrus se oglasila nakon smrti svoje kume Dolly Parton
66th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Ponovno ću je vidjeti. Jedva čekam jer mi nedostaje – rekla je Miley Cyrus.

Prije izvedbe Cyrus je ispričala i uspomenu na jedan od koncerata Dolly Parton u Hollywood Bowlu. Kumi je, prisjetila se, rekla da želi gledati nastup kao obična obožavateljica, bez izlaska na pozornicu. Parton je pristala, ali je koncert otvorila pjesmom 'The Best of Both Worlds', uvodnom pjesmom serije Hannah Montana, u kojoj je Cyrus glumila.

NIJE HTJELA DA JU TAKVU PAMTE Dolly je samo jednoj osobi dala da ju vidi na smrtnoj postelji
Dolly je samo jednoj osobi dala da ju vidi na smrtnoj postelji
Dolly Parton press conference
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Parton je potom publici otkrila da je njezina poznata kuma u gledalištu, što je Cyrus tada posramilo. Danas, rekla je, taj joj je trenutak još draži, a osjeća i da joj je Parton blizu. Sve je počelo 1992. godine, kada je Parton postala kuma kćeri svojeg dugogodišnjeg prijatelja Billyja Raya Cyrusa; tijekom godina zajedno su nastupale, a Parton se pojavila i u Hannah Montani.

- Sada je osjećam više nego ikad – rekla je Miley Cyrus.

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Foto: Mario Anzuoni

*uz korištenje AI-ja

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