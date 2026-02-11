Obavijesti

NIŽU SE ČESTITKE

Milica Todorović objavila fotku svog sina: Otkrila njegovo ime

Milica Todorović objavila fotku svog sina: Otkrila njegovo ime
Foto: Antonio Ahel

Nakon što su srpski mediji ranije izvijestili da je rodila, a zatim se u podignula prašina oko njezinog partnera koji je navodno još u braku, Milica Todorović objavila je fotografiju svojeg prvog djeteta

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) objavila je na društvenim mrežama fotografiju sina Bogdana. Fotografiju je objavila nakon što su srpski mediji izvijestili da je rodila početkom veljače u jednoj privatnoj poliklinici u Beogradu. Na crno-bijeloj fotografiji vidi se samo mala ruka njenog djeteta koje je drži za prst. Todorović je uz fotografiju samo napisala 'Bogdan' i stavila emotikon plavog srca. Ispod objave su se redale brojne čestitke njezinih pratitelja. 

'On za tebe, ti za njega i samo naprijed', 'Kako je on tako mali, a ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno', 'Ništa ljepše od ovoga, dobro nam došao Bogdane', samo su neki od komentara. 

Pjevačici je ovo prvo dijete, a o njezinom izabraniku ovih dana kolaju brojne priče. Naime, u javnost je procurila informacija da je otac djeteta, poduzetnik čiji identitet Milica skriva, zapravo oženjen. U srpskim medijima se najprije pojavila njegova fotografija sa slavlje, a potom se oglasila i žena koja tvrdi da je njegova zakonita supruga. 

U međuvremenu su počeli izlaziti novi detalji o misterioznom muškarcu. Doznalo se kako je navodno riječ o privatniku koji se bavi prodajom automobila te vodi autopraonicu na Novom Beogradu. Upravo su zaposlenici s te lokacije otkrili da veza pjevačice i njihovog šefa nije bila tajna. Barem ne za njih.

- Svi koji rade ovdje znali su da je u vezi s Milicom. O tome nije govorio sve do nekoliko dana prije porođaja. Vidjeli smo je jednom ili dvaput dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova supruga u posljednje je vrijeme redovito dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada napetost, bilo je i teških riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je jako veseo i sve je častio. Ipak, nitko nije vjerovao da će sve izići u javnost. Otkad se saznalo za ovu priču, nije dolazio na posao. Vjerojatno je shvatio da je bolje malo se povući dok se situacija ne smiri - ispričao je sugovornik za Kurir.

Priča o početku njihove veze također je intrigantna. Navodno su se upoznali kad je pjevačica željela kupiti automobil, a zajednički prijatelj ih je povezao. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, koje prenosi srpski Blic, iskre su planule tijekom dogovora oko vozila.

