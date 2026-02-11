Milica Todorović objavila fotku svog sina: Otkrila njegovo ime

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) objavila je na društvenim mrežama fotografiju sina Bogdana. Fotografiju je objavila nakon što su srpski mediji izvijestili da je rodila početkom veljače u jednoj privatnoj poliklinici u Beogradu. Na crno-bijeloj fotografiji vidi se samo mala ruka njenog djeteta koje je drži za prst. Todorović je uz fotografiju samo napisala 'Bogdan' i stavila emotikon plavog srca. Ispod objave su se redale brojne čestitke njezinih pratitelja.

'On za tebe, ti za njega i samo naprijed', 'Kako je on tako mali, a ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno', 'Ništa ljepše od ovoga, dobro nam došao Bogdane', samo su neki od komentara.

Pjevačici je ovo prvo dijete, a o njezinom izabraniku ovih dana kolaju brojne priče. Naime, u javnost je procurila informacija da je otac djeteta, poduzetnik čiji identitet Milica skriva, zapravo oženjen. U srpskim medijima se najprije pojavila njegova fotografija sa slavlje, a potom se oglasila i žena koja tvrdi da je njegova zakonita supruga.

U međuvremenu su počeli izlaziti novi detalji o misterioznom muškarcu. Doznalo se kako je navodno riječ o privatniku koji se bavi prodajom automobila te vodi autopraonicu na Novom Beogradu. Upravo su zaposlenici s te lokacije otkrili da veza pjevačice i njihovog šefa nije bila tajna. Barem ne za njih.

Foto: antonio ahel

- Svi koji rade ovdje znali su da je u vezi s Milicom. O tome nije govorio sve do nekoliko dana prije porođaja. Vidjeli smo je jednom ili dvaput dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova supruga u posljednje je vrijeme redovito dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada napetost, bilo je i teških riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je jako veseo i sve je častio. Ipak, nitko nije vjerovao da će sve izići u javnost. Otkad se saznalo za ovu priču, nije dolazio na posao. Vjerojatno je shvatio da je bolje malo se povući dok se situacija ne smiri - ispričao je sugovornik za Kurir.

Priča o početku njihove veze također je intrigantna. Navodno su se upoznali kad je pjevačica željela kupiti automobil, a zajednički prijatelj ih je povezao. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, koje prenosi srpski Blic, iskre su planule tijekom dogovora oko vozila.