Milijana ima plan: 'Kad Milojko umre, ja ću si staviti silikone...'

Svadba u rujnu je plaćena, pa naravno da ću se udati. Ali neću ja u našu kuću ništa ulagati, pa da mi je njegova djeca otmu, počela je monolog Milijana Bogdanović (21), ljepša polovina najkontroverznijeg para na Balkanu.

I čim je progovorila, oko nje su se okupili ostali sudionici realityja “Parovi”, u kojem ona sudjeluje sa zaručnikom Milojkom Božićem (74). To je ovoj mladoj dami s ukusom za starije valjda dalo hrabrosti i odmah je nastavila. I sve šokirala.

- S Milojkom ću biti do 25. godine, a onda ću se s nekim skrasiti. Pokušat ću, pa ću vidjeti koliko ću izdržati. Stalno razmišljam kako će on uskoro umrijeti. A kad se to dogodi, ja nastavljam dalje. Novac od realityja uložit ću u sebe. Stavit ću silikone i kupit ću si auto - nastavila je iznositi svoj plan Milijana, koja se onda požalila i na razne zabrane koje joj zaručnik nameće.

- On meni kaže da mi je dovoljna jedna prijateljica?! I još mi brani da idem u grad zabavljati se. Pa netko mlađi bi sa mnom izlazio, a Milojko bi samo sjedio na kauču - razočarano je komentirala Milijana za kraj.