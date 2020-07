Milijarder Adelson stigao je u Pulu jahtom dugom 91 metar...

Jahta 'Queen Miri', koju Puljani i njihovi gosti mogu vidjeti u pulskoj luci, nazvana je po njegovoj supruzi, a izgrađena je 2004. Može primiti 36 gostiju u 18 luksuznih kabina

<p>U pulsku luku uplovila je jahta 'Queen Miri' u vlasništvu multimilijardera <strong>Sheldona Adelsona</strong> (86), najvećeg <strong>Trumpovog </strong>donatora te vlasnika lanca kockarnica. </p><p>Neslužbeno doznajemo da je Adelson već otputovao zrakoplovom na drugu destinaciju zajedno s 26 gostiju i tri tjelohranitelja te da bi se trebao vratiti u Pulu za dva dana kada bi trebao posjetiti i Brijune. </p><p>Na jahti je i 38 članova posade koji ne napuštaju jahtu zbog situacije s korona virusom. Po vlasnika i goste stigao je autobus koji ih je prevezao do privatnog zrakoplova, a kako doznajemo, iz jahte su ga izveli u kolicima s obzirom na to da je zbog svoje dobi teže pokretan.</p><p>Uz sve to, hladnjača je na jahtu dopremila najbolje francuske delicije u kojima će gosti uživati.</p><p>Jahta 'Queen Miri', koju Puljani i njihovi gosti mogu vidjeti u pulskoj luci, duga je 91 metar i nazvana je po njegovoj supruzi, a izgrađena je 2004. Može primiti 36 gostiju u 18 luksuznih kabina.</p><p>Inače, prije nekoliko dana u Pulu je doputovalo 11 poslovnih ljudi iz SAD-a, Adelsonova pratnja, među kojima su dvojica bila zaražena korona virusom. </p><p>Sve osobe, uključujući i njihove kontakte, izolirane su u smještajnoj jedinici gdje su i boravile, a epidemiološkom anketom utvrđeni su i svi mogući rizični kontakti te su mjerama samoizolacije obuhvaćene još četiri osobe. U međuvremenu 11 poslovnih ljudi vraćeno je u SAD.</p>