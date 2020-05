Milijarder promijenio djetetovo ime X Æ A-12 u još bizarnije...

Kada su poduzetnik Elon Musk (48) i njegova djevojka Grimes (32) dijete nazvali X Æ A-12, izazvali su zgražanje javnosti. Par se sada odlučio na promjenu, a svi koji su pomislili da će novo ime bebe biti shvatljivije i lakše za izgovoriti, prevarili su se. Dijete će se odsad zvati X Æ A-Xii, i to zbog kalifornijskog zakona, piše Guardian.

Naime, u Kaliforniji se u imenima mogu koristiti samo slova engleske abecede, ne i brojevi, pa su '12' morali zamijeniti rimskom inačicom.

- Rimske brojke izgledaju bolje, da budem iskrena - napisala je kanadska pjevačica Grimes na društvenim mrežama.

I dalje nije poznato kako se izgovara bebino ime. Musk, inače osnivač kompanije Tesla i SpaceX, već ima petero djece. Milijarder kaže kako je njegova partnerica imala ključnu ulogu u imenovanju djeteta.

- Ona je, zapravo, osmislila ime. To joj uvijek ide od ruke - rekao je, dok je Grimes ranije objasnila kako je došla na ovu bizarnu ideju.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)