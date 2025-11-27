Milijunašica Katy Perry ratnoga veterana traži milijune dolara

Kao da joj let do svemira u travnju, u društvu supruge Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez, televizijske voditeljice Gayle King, znanstvenice Amande Nguyen, filmske producentice Kerianne Flynn i inženjerke Aishe Bowe, te salva kritika koja ju je po povratku dočekala nisu bili dovoljni... Katy Perry sad ulijeće u novu turbulenciju, onu pravnu.

Pjevačica, 'teška' oko 360 milijuna dolara, traži gotovo pet milijuna dolara odštete u tužbi protiv ratnog veterana (85), koji joj je prije pet godina prodao vilu vrijednu 15 milijuna dolara u Montecitu, prenosi Daily Mail. Perry i bivši partner Orlando Bloom kupili su kuću Carla Westcotta 2020. godine.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL/INSTAGRAM

Nekoliko dana kasnije Westcott je pokušao odustati od prodaje tvrdeći da je bio pod jakim lijekovima protiv bolova kad je potpisao ugovor.Time je započeo dugačak sudski spor, a sudac je u svibnju ove godine presudio u korist pjevačice navodeći da je veteran bio svjestan što potpisuje.

U novim sudskim dokumentima Perry tvrdi da je zbog dugotrajne pravne bitke pretrpjela veliku financijsku štetu te je zato zatražila da joj Westcott plati više od 4,7 milijuna dolara. Odvjetnici slavne pjevačice navode da Perry ima pravo na 3,5 milijuna dolara izgubljene vrijednosti najma, koje bi, da nije spora, zaradila iznajmljivanjem luksuzne vile.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency

No Westcottovi odvjetnici uzvraćaju jednakim udarcem. Tvrde da je zapravo pjevačica ta koja duguje, i to oko šest milijuna dolara, jer je, prema njihovim tvrdnjama, umjesto dogovorenih 15 milijuna platila samo devet milijuna. Dodaju i da bi, ako bi se otpisali troškovi popravaka, njezin dug pao na oko 5,7 milijuna dolara.

Foto: POOL

A dok se odvjetnici prepiru oko milijuna, Perry se vjerojatno pita što joj je bilo lakše... Kratko putovanje u svemir ili ova beskrajna pravna sapunica? Jer za razliku od njezina 11-minutnog leta, ovaj spor, izgleda, nije ni blizu kraja.