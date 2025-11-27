Obavijesti

Show

Komentari 0
'PRETRPJELA JE FINANCIJSKU ŠTETU'

Milijunašica Katy Perry ratnoga veterana traži milijune dolara

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Milijunašica Katy Perry ratnoga veterana traži milijune dolara
3
Foto: POOL

Pjevačica, "teška" oko 360 milijuna dolara, traži gotovo pet milijuna dolara odštete u tužbi protiv ratnog veterana (85), koji joj je prije pet godina prodao vilu vrijednu 15 milijuna dolara u Montecitu

Kao da joj let do svemira u travnju, u društvu supruge Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez, televizijske voditeljice Gayle King, znanstvenice Amande Nguyen, filmske producentice Kerianne Flynn i inženjerke Aishe Bowe, te salva kritika koja ju je po povratku dočekala nisu bili dovoljni... Katy Perry sad ulijeće u novu turbulenciju, onu pravnu.

SASVIM ISKRENO Sophie Grégoire komentirala vezu svog bivšeg supruga Justina Trudeaua s Katy Perry
Sophie Grégoire komentirala vezu svog bivšeg supruga Justina Trudeaua s Katy Perry

Pjevačica, 'teška' oko 360 milijuna dolara, traži gotovo pet milijuna dolara odštete u tužbi protiv ratnog veterana (85), koji joj je prije pet godina prodao vilu vrijednu 15 milijuna dolara u Montecitu, prenosi Daily Mail. Perry i bivši partner Orlando Bloom kupili su kuću Carla Westcotta 2020. godine.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL/INSTAGRAM

Nekoliko dana kasnije Westcott je pokušao odustati od prodaje tvrdeći da je bio pod jakim lijekovima protiv bolova kad je potpisao ugovor.Time je započeo dugačak sudski spor, a sudac je u svibnju ove godine presudio u korist pjevačice navodeći da je veteran bio svjestan što potpisuje.

POTVRDA VEZE? Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua
Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua

U novim sudskim dokumentima Perry tvrdi da je zbog dugotrajne pravne bitke pretrpjela veliku financijsku štetu te je zato zatražila da joj Westcott plati više od 4,7 milijuna dolara. Odvjetnici slavne pjevačice navode da Perry ima pravo na 3,5 milijuna dolara izgubljene vrijednosti najma, koje bi, da nije spora, zaradila iznajmljivanjem luksuzne vile.

Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love - LA
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency

No Westcottovi odvjetnici uzvraćaju jednakim udarcem. Tvrde da je zapravo pjevačica ta koja duguje, i to oko šest milijuna dolara, jer je, prema njihovim tvrdnjama, umjesto dogovorenih 15 milijuna platila samo devet milijuna. Dodaju i da bi, ako bi se otpisali troškovi popravaka, njezin dug pao na oko 5,7 milijuna dolara.

A concert to mark Britain's King Charles' coronation, at Windsor Castle
Foto: POOL

A dok se odvjetnici prepiru oko milijuna, Perry se vjerojatno pita što joj je bilo lakše... Kratko putovanje u svemir ili ova beskrajna pravna sapunica? Jer za razliku od njezina 11-minutnog leta, ovaj spor, izgleda, nije ni blizu kraja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...
Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...
NA ODMORU

Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...

Popularna glumca ponovno je privukla pozornost svojim atraktivnim izgledom. Ovoga je puta uhvaćena kako se sa svojim partnerom brčka u bazenu, a tom je prilikom ponovno zagolicala maštu svojih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025