Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua

Poznata pop-pjevačica Katy Perry (41) i bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) prije nekoliko su dana službeno potvrdili svoju romantičnu vezu, kada su viđeni na spoju u Parizu u Francuskoj, gdje su proslavili Katyn 41. rođendan.

Za svoj prvi službeni izlazak, Katy i Justin pogledali su kabaretsku predstavu u Crazy Horse Paris, gdje su ih paparazzi nestrpljivo čekali ispred ulaza. Nakon predstave, par je izašao iz kazališta držeći se za ruke. Zatim su prošetali do vozila koje ih je čekalo.

Izgleda da je Katy sada na svom Instagram profilu također suptilno potvrdila vezu s Trudeauom. Naime, objavila je niz fotografija i video s proslave rođendana, a na videu se u pozadini vidi i sam Trudeau dok plješće i slavi s ostatkom društva.

Političar i pjevačica hita Dark Horse prvi su put pokrenuli glasine o romansi u srpnju, kada su viđeni na večeri u otmjenom restoranu Le Violon u Montrealu.

Nekoliko dana kasnije, Trudeau je snimljen u publici na Perryjinu koncertu u sklopu turneje Lifetimes u dvorani Bell Centre u Montrealu.

Pjevačica i bivši premijer fotografirani su kako se grle na njezinoj jahti uz obalu Santa Barbare u Kaliforniji.