Obavijesti

Show

Komentari 0
POTVRDA VEZE?

Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua
3
Foto: Instagram/Katy Perry

Izgleda da je Katy sada na svom Instagram profilu također suptilno potvrdila vezu s Trudeauom. Naime, Objavila je niz fotografija i video s proslave rođendana, a na videu se u pozadini vidi i sam Trudeau

Poznata pop-pjevačica Katy Perry (41) i bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) prije nekoliko su dana službeno potvrdili svoju romantičnu vezu, kada su viđeni na spoju u Parizu u Francuskoj, gdje su proslavili Katyn 41. rođendan.

Za svoj prvi službeni izlazak, Katy i Justin pogledali su kabaretsku predstavu u Crazy Horse Paris, gdje su ih paparazzi nestrpljivo čekali ispred ulaza. Nakon predstave, par je izašao iz kazališta držeći se za ruke. Zatim su prošetali do vozila koje ih je čekalo.

VIŠE SE NE SKRIVAJU Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi
Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi

Izgleda da je Katy sada na svom Instagram profilu također suptilno potvrdila vezu s Trudeauom. Naime, objavila je niz fotografija i video s proslave rođendana, a na videu se u pozadini vidi i sam Trudeau dok plješće i slavi s ostatkom društva.

Političar i pjevačica hita Dark Horse prvi su put pokrenuli glasine o romansi u srpnju, kada su viđeni na večeri u otmjenom restoranu Le Violon u Montrealu.

Nekoliko dana kasnije, Trudeau je snimljen u publici na Perryjinu koncertu u sklopu turneje Lifetimes u dvorani Bell Centre u Montrealu.

Romansa između redaka Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima
Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima

Pjevačica i bivši premijer fotografirani su kako se grle na njezinoj jahti uz obalu Santa Barbare u Kaliforniji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025