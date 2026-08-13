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Milijuni ljudi diljem svijeta su pogledali spot s Malkovichem

Piše HINA,
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Milijuni ljudi diljem svijeta su pogledali spot s Malkovichem
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Foto: YouTube
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U manje od dva mjeseca glavni, šestominutni video objavljen na YouTubeu i njegova kraća teaser verzija objavljena na društvenim mrežama HTZ-a zajedno su imali 17,3 milijuna pregleda

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Promotivni video Hrvatske turističke zajednice "Croatia – I Hear It’s Beautiful" s glumcem Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, ostvario je znatan međunarodni odjek i privukao pažnju publike i stručne javnosti, priopćio je HTZ u četvrtak.

Prema podacima HTZ-a, u manje od dva mjeseca od plasmana videa u javnost, glavni, šestominutni video objavljen na YouTubeu i njegova kraća teaser verzija objavljena na Instagramu, Facebooku i TikToku Hrvatske turističke zajednice, zajedno su imali 17,3 milijuna pregleda.

Na YouTubeu, gdje je objavljen glavni video od šest minuta, bilo je više od 81.000 dijeljenja, više od 2.100 komentara i preko šest milijuna pregleda, pri čemu su najveći interes pokazali gledatelji iz SAD-a, Poljske, Italije, Njemačke, Mađarske i dr.

Foto: YouTube

Kraća verzija, odnosno teaser video, također je ostvario snažan angažman publike - na Facebooku je podijeljen više od 2.000 puta, Instagramu više od 17.000 puta, a na TikToku 1.500 puta.

HTZ kaže da je video polučio mnoštvo pozitivnih reakcija u Hrvatskoj i svijetu.

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"Primjerice, zanimljiv je odjek na Redditu, gdje je video potaknuo spontanu raspravu među inozemnim korisnicima, uz niz pozitivnih komentara ističući njegovu originalnost i humor", kaže se u priopćenju HTZ-a. 

O snažnom interesu publike svjedoči i velik broj autorskih osvrta i reakcija na promotivni video, koje su korisnici samostalno objavljivali na YouTubeu, dodaje se.

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Foto: USTUPILA HRVATSKA TURISTIčKA ZAJEDNICA

"Pojedini od tih sadržaja privukli su više desetaka tisuća pregleda. U njima publika komentira i analizira kreativni koncept, scenarij, humor, izvedbu i način na koji je predstavljena Hrvatska, što pokazuje da je promotivni video izazvao pažnju te potaknuo zanimanje i razgovor izvan službenih kanala Hrvatske turističke zajednice", navodi HTZ.

Napominje da međunarodnu vidljivost videa dodatno potvrđuje više od 260 medijskih objava na 15 emitivnih tržišta, u vodećim informativnim medijima.

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