Miljenik publike Jakov Jozinović oduševio tisuće u Samoboru

Njegov glas nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a pjevajući obrade pjesama nekih od najpoznatijih izvođača s ovih prostora stekao je tisuće pregleda i obožavatelja. Nakon što je rasprodao zagrebačku Tvornicu kulture i beogradski Sava centar čak pet puta zaredom mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović održao je koncert na prepunom glavnom gradskom trgu na Adventu u Samoboru.

Ljubav prema glazbi gajio je od malih nogu, nastupajući na festivalima i televizijskim glazbenim emisijama, no vrhunac svoje popularnosti doživio je u posljednjih nekoliko mjeseci. Uz blještava adventska svjetla, miris domaćih zimskih specijaliteta, njegov koncert bio je jedan od najposjećenijih na ovogodišnjem Adventu u Samoboru.

Foto: Edin Tuzlak

Do kraja godine sve posjetitelje na glavnoj pozornici Adventa u Samoboru na Trgu kralja Tomislava očekuju i koncerti brojnih drugih domaćih izvođača među kojima su Marko Kutlić, Jure Brkljača & Dino Petrić, Crvena Jabuka i Teška industrija. Pravi hit samoborskog adventa je i Stražnička ulica gdje se već četvrtu godinu za redom održava tradicionalno Minglanje v Klanjcu.

Foto: Edin Tuzlak

Minglanje će ove zime dodatno zagrijati Martin Kosovec, Acoustic duo Anđela&Stjepan, ali i Nina i Antonio Perina te gost iznenađenja. Raznovrstan program očekuje i one najmlađe koji mogu uživati u samoborskoj božićnoj olimpijadi, predstavi „Božićne nevolje“ i vožnji u eko vlakiću vilenjaka Zvončeka.

Foto: Edin Tuzlak