Obavijesti

Show

Komentari 0
SPEKTAKULARAN NASTUP

Miljenik publike Jakov Jozinović oduševio tisuće u Samoboru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Miljenik publike Jakov Jozinović oduševio tisuće u Samoboru
6
Foto: Edin Tuzlak

Nakon što je rasprodao zagrebačku Tvornicu kulture i beogradski Sava centar čak pet puta zaredom mlada glazbena senzacija održao je koncert na prepunom glavnom gradskom trgu na Adventu u Samoboru

Njegov glas nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a pjevajući obrade pjesama nekih od najpoznatijih izvođača s ovih prostora stekao je tisuće pregleda i obožavatelja. Nakon što je rasprodao zagrebačku Tvornicu kulture i beogradski Sava centar čak pet puta zaredom mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović održao je koncert na prepunom glavnom gradskom trgu na Adventu u Samoboru.

VELIKI USPJEH HR Top 100: Jakov Jozinović ima najemitiraniji singl u Hrvatskoj
HR Top 100: Jakov Jozinović ima najemitiraniji singl u Hrvatskoj

Ljubav prema glazbi gajio je od malih nogu, nastupajući na festivalima i televizijskim glazbenim emisijama, no vrhunac svoje popularnosti doživio je u posljednjih nekoliko mjeseci. Uz blještava adventska svjetla, miris domaćih zimskih specijaliteta, njegov koncert bio je jedan od najposjećenijih na ovogodišnjem Adventu u Samoboru.

Foto: Edin Tuzlak

Do kraja godine sve posjetitelje na glavnoj pozornici Adventa u Samoboru na Trgu kralja Tomislava očekuju i koncerti brojnih drugih domaćih izvođača među kojima su Marko Kutlić, Jure Brkljača & Dino Petrić, Crvena Jabuka i Teška industrija. Pravi hit samoborskog adventa je i Stražnička ulica gdje se već četvrtu godinu za redom održava tradicionalno Minglanje v Klanjcu.

Foto: Edin Tuzlak

Minglanje će ove zime dodatno zagrijati Martin Kosovec, Acoustic duo Anđela&Stjepan, ali i Nina i Antonio Perina te gost iznenađenja. Raznovrstan program očekuje i one najmlađe koji mogu uživati u samoborskoj božićnoj olimpijadi, predstavi „Božićne nevolje“ i vožnji u eko vlakiću vilenjaka Zvončeka.

Foto: Edin Tuzlak

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nina Kraljić: Zaručila sam se...
NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

Nina Kraljić: Zaručila sam se...

Pjevačica se zaručila za Jana Malusa, s kojim surađuje na zvučnim kupkama, terapijama kojima pomažu ljudima u oslobađanju od trauma
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...
DRILJIVA PORUKA

Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...

Iako je riječ o vrlo jednostavnoj objavi bez velike pompe, mnogi su njeni pratitelji zaključili da baš takve iskrene i privatne geste najviše govore o karakteru i toplini popularne pjevačice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025