Miljenik publike priprema se za Arenu 2026.: 'To će biti show!'

Jedan od najomiljenijih glazbenika regije, Sergej Ćetković, gostovao je u emisiji Extra večer, gdje je u opuštenom razgovoru s Dorinom Duplančić otvorio vrata svog svijeta. Njegovo gostovanje na Extra FM-u uslijedio je kao topla najava svega što publiku očekuje 7. ožujka 2026. u Areni Zagreb, na koncertu kojim će Sergej proslaviti svoj 50. rođendan.

- Zaista nam je stalo da napravimo nešto potpuno drugačije od svih koncerata do sada. Želimo od Arene napraviti teatar s pričom od prvog do posljednjeg takta. Nije mi cilj da to bude samo niz pjesama. To će biti show koji će imati svoju dramaturgiju. Jedna glazbena knjiga ispričana na sceni. Jako mi je drago što smo ovog puta ušli u priču s ekipom iz Extra FM-a, jer sve što vi radite posljednjih godina je na svjetskoj razini. Počeli smo ozbiljno raditi na koncertu gotovo godinu dana unaprijed kako bi sve bilo vrhunski - podijelio je.

Osim retrospektive kroz pjesme koje su obilježile generacije, obožavatelje očekuju i nova izdanja.

- Uoči Arene čeka nas jedan poseban duet i nekoliko divnih pjesama - otkriva.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Iako uživa u ulozi tvorca emocija na pozornici, kaže da trema pred nastup nikada ne nestaje.

- Pred koncert šetam stalno, ne mogu mirno sjediti na jednom mjestu. Nisam od onih koji se vole povući u tišinu, osamiti i pjevušiti u kutu. Volim da su oko mene ljudi, posebno oni koje volim i koji mi donose dobru energiju - priznaje.

U emisiji je Sergej podijelio crtice iz djetinjstva pa se prisjetio nestašnog duha zbog kojeg i danas nosi tragove iz 'zabranjenih pustolovina'.

- Imam ožiljak na ruci iz jedne napuštene kuće u Podgorici. Tamo nismo smjeli ići, ali, naravno, ja sam otišao. Kad sam se povrijedio, danima sam mami pričao drugu verziju. Kad je saznala pravu istinu, batine nisu izostale - ispričao je.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Školske bilježnice iz tog vremena bile su, kaže, više nalik stripovima: 'Pune crteža, junaka, robota… Pisao sam i aforizme. Imao sam, recimo, zapisano: ‘Čovjek je kao jogurt, ili se pokvari ili ga popiješ.’ Danas ni sam ne znam što sam htio reći'.

Njegova kreativnost nikad nije stajala samo na glazbi. Ljubav prema filmu gaji godinama i, kako kaže, još uvijek sanja o vlastitom igranom filmu.

- Nisam uspio završiti režiju, ali sam tu potrebu nekako kompenzirao kroz video spotove koje sam radio. Ipak, velika mi je želja da jednog dana snimim pravi igrani film. Već nekoliko godina radimo na scenariju, još uvijek ga dorađujemo, i nadam se da ću, kad dođe pravo vrijeme, moći toj ideji posvetiti pažnju kako zaslužuje. Jer baviti se filmom, ili bilo kojim poslom, ozbiljno i do kraja, traži puno predanosti. Čekam trenutak kad ću posložiti glazbene obaveze, uzeti malu pauzu i napokon dati prostor tim svojim starim snovima - kaže Sergej.

- Volim sve filmske žanrove, ali najviše one 'za dječake', Znate, science fiction, akcija… Kad gledam neki film kod kuće, pojačam zvuk do maksimuma zbog svih tih efekata, Transformersi, eksplozije... Supruga samo prođe i kaže: 'Bože, pomozi, što ti to gledaš?' Ali meni to stvarno pomaže da se opustim - iskreno će.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM