Millie Bobby Brown emotivna je na kraju snimanja serije: Nisam još spremna napustiti sve vas...

Glumica Millie Bobby Brown objavila je emotivnu objavu na svom Instagramu povodom završetka snimanja pete i posljednje sezone Netflixove hit serije 'Stranger Things', prenosi People.

Nakon skoro 10 godina snimanja, serija dolazi svom kraju, a glumci se opraštaju od jedne ere. Glumica koja je utjelovila glavnu zvijezdu serije, Eleven, podijelila je niz fotografija iza kulisa sa seta popularne serije tijekom svih ovih godina.

Na kraju je objavila video na kojem čita iskrenu oproštajnu poruku zbog završetka snimanja.

- Zar završetak ne bi trebao donijeti olakšanje? Kao, sretni ste što napokon ostavljate iza sebe profesore i kolege iz razreda. Ali ja? Ja nisam ni blizu spremna oprostiti se od vas - rekla je Brown grupi ljudi na setu dok je držala mikrofon pa dodala:

- Volim svakoga od vas i zauvijek ću nositi sa sobom uspomene i veze koje smo zajedno stvorili kao obitelj. Volim vas, hvala vam!

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Objava je skupila više od pet milijuna oznaka 'sviđa mi se'.

Emotivan je bio i kanadski glumac Finn Wolfhard, koji je utjelovio Mikea Wheelera u seriji.

- Upravo smo završili snimanje pete sezone Stranger Thingsa. Još uvijek sam u šoku. Snimali smo godinu dana i strašno će mi nedostajati svi moji prijatelji i naši likovi. Kad pomislim na seriju, uvijek mi na pamet padne ova prva fotografija; grupa smiješnih mladih ljudi koji rade nešto što im se čini cool, a zapravo nemaju pojma što ih sve čeka. I dalje se osjećam kao da smo oni isti ljudi, a sretna sam što i dalje stojim uz njih. Nadam se da ćete voljeti ovu sezonu koliko i ja. Vidimo se sljedeće godine - napisao je na svom Instagramu.

Podsjetimo, posljednja sezona 'Stranger Thingsa' trebala bi biti premijerno prikazana na Netflixu iduće godine.

Nova sezona donosi vremenski skok s proljeća 1986., kada je završila četvrta sezona, na jesen 1987. godine. Novih osam epizoda nazvane su: 'The Crawl', 'The Vanishing of _____', 'The Turnbow Trap', 'Sorcerer', 'Shock Jock', 'Escape From Camazotz', 'The Bridge' i 'The Rightside Up'.