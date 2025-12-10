Millie Bobby Brown reagirala je na brojne teorije oko završetka Stranger Thingsa: 'Urnebesno!'

Tko će umrijeti, tko će preživjeti, što će se dogoditi s Vencom, a što s jezivim 'Upside Down' svijetom? Sva ta pitanja već neko vrijeme prolaze kroz glave obožavatelja Stranger Thingsa, čiji je prvi dio (sastavljen od četiri epizode) stigao na Netflix krajem studenog. I nije trebalo dugo da, u iščekivanju novih epizoda, društvenim mrežama krenu kolati brojne teorije.

Na neke od njih se osvrnula i sama Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven, dok je gostovala kod Jimmyja Fallona u emisiji. Jedna od teorija za koju ju je voditelj pitao bila je ona prema kojoj je upravo Eleven pomogla strašnom Demogorgonu da otme Willa i odvede ga u Upside Down u prvoj sezoni serije.

Foto: Netflix

- Zapravo nikada nisam čula ovu teoriju. Je li se to dogodilo? Ne mogu vjerovati da se ljudi sjećaju prve sezone. Ne mogu to potvrditi niti demantirati - rekla je, prenosi news18.

Druga vrlo popularna teorija navodi kako Vecna zapravo nije uopće glavni zlikovac, već da njime upravlja Mind Flayer. Na to je Millie samo rekla 'hmmmm', te priznala da se radi o jako popularnoj teoriji. A na teoriju da je Karen Wheeler Vecnina mlađa sestra se počela smijati. 'Ovo je urnebesno', poručila je.

Posljednja teorija koju je komentirala navodi da su Will i Eleven zapravo blizanci koji su razdvojeni pri rođenju.

Foto: Netflix

- Noah i Millie su razdvojeni pri rođenju - rekla je, referirajući se na vrlo blizak odnos koji ima s glumcem koji je utjelovio Willa Byersa. Prisjetila se i svoje reakcije kada je saznala da i Will u petoj sezoni dobije moći poput Eleveninih.

- Bila sam bijesna! Je l' se vi šalite? Sad samo dijelimo moći šakom i kapom? - rekla je kroz smijeh te dodala kako je stvarno bila sretna kada su bili na probi.

- Nisam mogla vjerovati. Pogledala sam ga i rekla 'sad ćemo biti superheroji zajedno'! - dodala je. Istaknula je i da nije zabrinuta za Willovu budućnost te da bi 'umrla da Will umre'.

Foto: PROMO

Također, pričala je i o snimanju finala sezone. Prije nego što su uopće išli na probu gdje su čitali scenarij zajedno, Millie je rekla da nitko nije znao što će se dogoditi, no da je ona saznala jer se ušuljala u sobu gdje su scenaristi radili na završetku i vidjela sve na ploči.

- Bilo je to... puno za procesuirati - rekla je. A ona i Noah su izradili i poklone za sve članove ekipe s kojima su bili na čitanju scenarija.

- To je baš velika ekipa, ima nas 30. Noah i ja napravili smo 30 narukvica za svakoga s medaljonima koji opisuju njihovu osobnost. Došli smo na probu, podijelili ih, bio je to baš ispunjujući dan. Nismo sjedili za stolom, sjedili smo na kaučima i plakali dva sata - objasnila je.

Foto: Netflix

Nove tri epizode Stranger Thingsa u Hrvatskoj će se moći pogledati 26. prosinca, a posljednja epizoda trajat će više od dva sata i bit će dostupna na Netflixu od 1. siječnja.