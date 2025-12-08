Obožavatelji 'Stranger Thingsa' bijesni zbog Netflixove odluke

Fanovi kultne serije Stranger Things ostali su razočarani nakon što je Netflix objavio najnovije informacije o petoj i posljednjoj sezoni koja se prikazuje u tri dijela.

Foto: PROMO

Nakon tri godine čekanja, gledatelji su brzo pogledali prva četiri epizode, ponovno se susreli s Eleven, Mikeom, Willom, Lucasom, Dustinom i Max, ali i s glavnim negativcem Vecnom te mračnim svijetom Upside Down. Četvrta epizoda završila je napetim cliffhangerom, a fanovi će morati čekati do 26. prosinca da saznaju što se dalje događa u Hawkinsu. Finale je zakazano za 1. siječnja 2026. godine.

Foto: Netflix

No prava frustracija za mnoge fanove stigla je nakon što je službeni Stranger Things račun na društvenim mrežama potvrdio da će posebne kino projekcije biti dostupne samo u SAD-u i Kanadi. Jedna od reakcija fanova iz Velike Britanije bila je: 'Kakav užasan dan za biti u Engleskoj!' Dok su drugi Netflix nazvali 'kukavičkim', pitajući se zašto Europa ne može uživati u projekcijama.

Ovo nije prvi put da fanovi ostaju frustrirani - prva četiri nastavka pete sezone uzrokovala su kratkotrajni pad Netflixa. Mnogi su prijavljivali probleme s pristupom epizodama, s porukom 'Something went wrong' na ekranima. Reakcije na X su bile burne.

- Milijarderska stranica, a nema mogućnost zaštiti se od pada sustava - napisao je frustrirani fan, a drugi dodao kako ne vjeruje da je sustav pao.

Foto: Netflix

Stranger Things, serija braće Duffer, prvi je put emitirana 2016. godine i odmah je postala hit. Sada, nakon četiri sezone i tri godine pauze, fanovi su dobili prve četiri epizode pete sezone.

Glumačku postavu čine Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Kerry i Maya Hawke.

Foto: Mike Blake

U intervjuima Millie Bobby Brown i Noah Schnapp otkrili su koliko im je teško napustiti set.

- Osjećam to kao prekid. Jedan dan plačeš, drugi dan ideš dalje - izjavila je Millie za Backstage,a Schnapp je dodao kako je osjećaj završetka serije poput gubitka nečega što više nikad neće dobiti.

Foto: Annette Riedl/DPA

Fanovi širom svijeta s nestrpljenjem čekaju nove epizode, a napetost, neizvjesnost i emotivne scene jamče da će kraj serije biti nezaboravan.