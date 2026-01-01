Obavijesti

Show

Komentari 1
KRAJ JEDNE ERE

Nakon gotovo desetljeća, objavljena je posljednja epizoda fenomena 'Stranger Things'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Nakon gotovo desetljeća, objavljena je posljednja epizoda fenomena 'Stranger Things'
12
Foto: Profimedia

OPREZ, SPOJLERI! Epsko finale, prikladno nazvano "The Rightside Up", objavljeno je noćas, a kreatori serije, braća Duffer, isporučili su vrtlog emocija, spektakularne akcije i emotivni oproštaj od likova

Nakon devet godina, pet sezona i nebrojenih putovanja u Upside Down, globalni televizijski fenomen "Stranger Things" stigao je do svog kraja. Epsko finale, prikladno nazvano "The Rightside Up", emitirano je na Staru godinu, zatvorivši sagu koja je redefinirala nostalgiju za osamdesetima i postala jedan od najvećih originalnih uspjeha Netflixa. U filmskom trajanju od preko dva sata, kreatori serije, braća Duffer, isporučili su vrtlog emocija, spektakularne akcije i, što je najvažnije, emotivni oproštaj od likova koji su odrasli pred očima publike.

Foto: Profimedia

Finale se nastavlja točno tamo gdje je sedma epizoda stala, s ekipom iz Hawkinsa koja pokreće višestruki napad na Vecnu i njegovu ultimativnu prijetnju spajanja našeg svijeta s dimenzijom zvanom Abyss. Dok Eleven, uz pomoć svoje davno izgubljene sestre Kali, ulazi u Vecnin um, ostatak družine – od Hoppera i Murrayja s bombom do tinejdžera naoružanih improviziranim oružjem – kreće u fizički obračun.

U jednom od ključnih obrata, otkriveno je da je Vecna, odnosno Henry Creel, bio samo prvi instrument puno veće i drevnije sile – Mind Flayera. Ta je spoznaja preoblikovala cijelu mitologiju serije, prikazujući Vecnu ne kao glavnog arhitekta zla, već kao njegov najmoćniji avatar. Kulminacija je bila bitka epskih razmjera, u kojoj je svaki član ekipe odigrao ključnu ulogu, baš kao u partiji Dungeons & Dragonsa koja je sve i započela. Ipak, pobjeda nije došla bez žrtava. Kali se žrtvovala kako bi kupila vrijeme, a trenutak katarze pripao je Joyce Byers, koja je, nakon svega što je proživjela od prve sezone, zadala konačni, smrtonosni udarac Vecni.

TKO ĆE UMRIJETI? Kraj Stranger Thingsa sve bliži! Ove teorije preplavile su mreže
Kraj Stranger Thingsa sve bliži! Ove teorije preplavile su mreže

Nakon uništenja Upside Downa, serija skače osamnaest mjeseci u budućnost kako bi pružila publici zasluženi epilog. Hawkins se polako oporavlja, a životi naših junaka krenuli su dalje. Steve Harrington, vječni miljenik publike, postao je srednjoškolski profesor i trener, pronalazeći smisao u radu s mlađim generacijama. Hopper i Joyce napokon su pronašli svoj mir i zaručili se, planirajući zajedničku budućnost daleko od ukletog grada.

Foto: Profimedia

Mlađa ekipa je maturirala, a njihovi putevi su se razišli, ali prijateljstvo je ostalo čvrsto. Dirljivi trenuci, poput Dustinova govora na maturi posvećenog prijateljstvu i Eddieju Munsonu, ili tihi oproštaj starijih tinejdžera na krovu radio stanice, pokazali su koliko su ovi likovi sazreli. Kako su braća Duffer i sami izjavili, nisu željeli šokirati publiku, već pružiti završetak koji se čini "neizbježnim i zadovoljavajućim".

BIO JE NERVOZAN Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...
Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...

No, najveće pitanje ostalo je lebdjeti u zraku: što se dogodilo s Eleven? Nakon što je naizgled nestala u eksploziji koja je uništila Upside Down, njezina je sudbina ostala neizvjesna. U posljednjoj sceni, tijekom oproštajne partije D&D-a, Mike ispriča priču o nadi – teoriju da je Eleven, uz pomoć Kaliine posljednje iluzije, uspjela pobjeći i pronaći mir u nekom zabačenom mjestu. Prijatelji odluče "izabrati vjerovati" u tu priču, ostavljajući konačni odgovor mašti gledatelja.

Foto: promo

Završni kadar, u kojem mlađa sestra Holly Wheeler sa svojim prijateljima preuzima stol za Dungeons & Dragons, simbolično je predao baklju novoj generaciji. "Stranger Things" je gotov, ali priče o prijateljstvu, hrabrosti i čudovištima u podrumu obitelji Wheeler živjet će vječno.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati
ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom
DOČEKAO KĆER

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, poduzetnik Zlatko Marić (65), dobio je dijete s 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026