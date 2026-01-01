Nakon gotovo desetljeća, objavljena je posljednja epizoda fenomena 'Stranger Things'

Nakon devet godina, pet sezona i nebrojenih putovanja u Upside Down, globalni televizijski fenomen "Stranger Things" stigao je do svog kraja. Epsko finale, prikladno nazvano "The Rightside Up", emitirano je na Staru godinu, zatvorivši sagu koja je redefinirala nostalgiju za osamdesetima i postala jedan od najvećih originalnih uspjeha Netflixa. U filmskom trajanju od preko dva sata, kreatori serije, braća Duffer, isporučili su vrtlog emocija, spektakularne akcije i, što je najvažnije, emotivni oproštaj od likova koji su odrasli pred očima publike.

Foto: Profimedia

Finale se nastavlja točno tamo gdje je sedma epizoda stala, s ekipom iz Hawkinsa koja pokreće višestruki napad na Vecnu i njegovu ultimativnu prijetnju spajanja našeg svijeta s dimenzijom zvanom Abyss. Dok Eleven, uz pomoć svoje davno izgubljene sestre Kali, ulazi u Vecnin um, ostatak družine – od Hoppera i Murrayja s bombom do tinejdžera naoružanih improviziranim oružjem – kreće u fizički obračun.

U jednom od ključnih obrata, otkriveno je da je Vecna, odnosno Henry Creel, bio samo prvi instrument puno veće i drevnije sile – Mind Flayera. Ta je spoznaja preoblikovala cijelu mitologiju serije, prikazujući Vecnu ne kao glavnog arhitekta zla, već kao njegov najmoćniji avatar. Kulminacija je bila bitka epskih razmjera, u kojoj je svaki član ekipe odigrao ključnu ulogu, baš kao u partiji Dungeons & Dragonsa koja je sve i započela. Ipak, pobjeda nije došla bez žrtava. Kali se žrtvovala kako bi kupila vrijeme, a trenutak katarze pripao je Joyce Byers, koja je, nakon svega što je proživjela od prve sezone, zadala konačni, smrtonosni udarac Vecni.

Nakon uništenja Upside Downa, serija skače osamnaest mjeseci u budućnost kako bi pružila publici zasluženi epilog. Hawkins se polako oporavlja, a životi naših junaka krenuli su dalje. Steve Harrington, vječni miljenik publike, postao je srednjoškolski profesor i trener, pronalazeći smisao u radu s mlađim generacijama. Hopper i Joyce napokon su pronašli svoj mir i zaručili se, planirajući zajedničku budućnost daleko od ukletog grada.

Foto: Profimedia

Mlađa ekipa je maturirala, a njihovi putevi su se razišli, ali prijateljstvo je ostalo čvrsto. Dirljivi trenuci, poput Dustinova govora na maturi posvećenog prijateljstvu i Eddieju Munsonu, ili tihi oproštaj starijih tinejdžera na krovu radio stanice, pokazali su koliko su ovi likovi sazreli. Kako su braća Duffer i sami izjavili, nisu željeli šokirati publiku, već pružiti završetak koji se čini "neizbježnim i zadovoljavajućim".

No, najveće pitanje ostalo je lebdjeti u zraku: što se dogodilo s Eleven? Nakon što je naizgled nestala u eksploziji koja je uništila Upside Down, njezina je sudbina ostala neizvjesna. U posljednjoj sceni, tijekom oproštajne partije D&D-a, Mike ispriča priču o nadi – teoriju da je Eleven, uz pomoć Kaliine posljednje iluzije, uspjela pobjeći i pronaći mir u nekom zabačenom mjestu. Prijatelji odluče "izabrati vjerovati" u tu priču, ostavljajući konačni odgovor mašti gledatelja.

Foto: promo

Završni kadar, u kojem mlađa sestra Holly Wheeler sa svojim prijateljima preuzima stol za Dungeons & Dragons, simbolično je predao baklju novoj generaciji. "Stranger Things" je gotov, ali priče o prijateljstvu, hrabrosti i čudovištima u podrumu obitelji Wheeler živjet će vječno.

