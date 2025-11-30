Millie Bobby Brown: 'Uvijek sam se osjećala sigurno na setu'

Peta sezona Netflixove 'Stranger Things' prije nekoliko dana je stigla na Netflix. No tijekom išćekivanja, isplivale su mnoge kontraverze. Strani mediji raspisali su se o tome da je zvijezda serije Millie Bobby Brown (21) optužila svog kolegu Davida Harboura (50) za zlostavljanje na setu, što je glumica sada demantirala.

Foto: Daniel Cole

Sada je mlada glumica odlučila stati na kraj glasinama i potvrdila da se uz kolegu uvijek osjećala sigurno.

- Naravno da sam se osjećala sigurno. Mislim, radimo zajedno već deset godina. Osjećam se sigurno sa svima na tom setu - rekla je pa dodala: 'Glumimo oca i kćer, pa prirodno imamo bližu vezu od ostalih jer smo imali neke stvarno intenzivne scene zajedno, pogotovo u drugoj sezoni'.

Foto: Daniel Cole

Rekla je kako David i ona imaju sjajan odnos, vrlo blisko surađuju te je zaista uzbuđena što svi vide trud i naporan rad koji su uložili u svoj odnos.

- Da bismo nekim obožavateljima, pogotovo obožavateljima Hoppera i Eleven, pružili te scene za koje mislim da će biti prilično dojmljive. Obožavam to. To me tjera da dam sve od sebe svaki put kad vidim da sam na rasporedu snimanja s njim jer znam da on uzvraća istom mjerom - rekla je.

Foto: Isabel Infantes

I Harbour je ranije komentirao njihov odnos i potvrdio da su bliski kao i uvijek.

- Obožavam je, i bio sam ponosan gledati ih kako odrastaju i postaju sjajni umjetnici. Sumnjam da će to biti posljednji put da se vidimo na ovom svijetu ili radimo zajedno - izjavio je.

Foto: Instagram

Unatoč glasinama, oboje su se na premijeri u Los Angelesu činili dobro raspoloženi.

Podsjetimo, Daily Mail je objavio da je glumica navodno podnijela tužbu za zlostavljanje i uznemiravanje protiv kolege koji u seriji glumi njezinog posvojitelja Jimaa Hopper. Prema tim navodima, zbog istrage protiv glumca, mlada glumica je tijekom snimanja posljednje sezone navodno uvijek imala osobnog predstavnika uz sebe.