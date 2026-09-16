Milo Hrnić preminuo je prije tri godine: Njegove pjesme i danas vole pjevati sve generacije

Prošle su tri godine otkako nas je napustio Milo Hrnić, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe i čovjek čije su pjesme obilježile desetljeća. Legendarni Dubrovčanin preminuo je 16. rujna 2023. nakon duge i teške bolesti. Imao je 73 godine. Iza njega je ostala bogata glazbena ostavština. Tijekom duge karijere snimio je više od 200 pjesama, objavio 20 albuma i prodao više od milijun nosača zvuka. Njegove pjesme slušale su generacije, a hitovi poput 'Vrati se', 'Dalmacijo, ljubav si vječna', 'Dobra večer prijatelji', 'Požurite konji bijeli', 'Golubice bijela' i 'Kome bi šumilo more moje sinje' ostali su dio dalmatinske i hrvatske glazbene baštine.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri imao je Splitski festival. Pobijedio je čak tri puta. Prvi put slavio je 1982. godine s pjesmom 'Vrati se', već godinu poslije osvojio je publiku pjesmom 'Dalmacijo, ljubav si vječna', a treću pobjedu odnio je 1987. s pjesmom 'Dobra večer prijatelji'. Upravo je uspjehe u Splitu smatrao među najvećima u svojoj karijeri.

Iako je bio neraskidivo vezan uz rodni Dubrovnik, Hrnić je posebno volio Split i njegovu publiku. Govorio je kako upravo Splićanima duguje velik dio svoje karijere. Dubrovčani su mu pak 2004. godine odali veliko priznanje proglasivši ga, uz Terezu Kesoviju, pjevačem stoljeća grada Dubrovnika.

Prije glazbe plovio je svijetom

Milo odmalena nije skrivao želju da se jednog dana bavi glazbom, no život ga je u početku odveo drugim putem. Završio je srednju pomorsku školu i neko vrijeme radio na prekooceanskim brodovima. Brzo je shvatio da takav život nije za njega.

Prije profesionalne karijere pjevao je u klapama i crkvama, a jedan od prijelomnih trenutaka dogodio se početkom sedamdesetih, kada je nastupao s Dubrovačkim trubadurima. Nakon toga glazba više nije bila samo ljubav i hobi, nego njegov životni poziv.

storyeditor/2022-07-02/PXL_041115_12080706.jpg | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list

Uslijedila su desetljeća nastupa, festivala i pjesama koje su pronalazile put do publike. Prepoznatljiv glas, brčići koji su mu postali zaštitni znak i pjesme pune mora, Dalmacije i emocija učinili su ga jednim od prepoznatljivijih pjevača svoje generacije.

S Dubravkom je proveo gotovo cijeli život

Iza pozornice Milo je živio mirnim obiteljskim životom. Sa suprugom Dubravkom bio je još od mladosti. Njemu je bilo 19, a njoj 17 godina kada su se zaljubili. Vjenčali su se nakon tri godine veze, a u braku su proveli 55 godina.

Dobili su dvojicu sinova. Srđan se rodio 1969., a pet godina poslije stigao je Ante. Milo nije skrivao koliko mu obitelj znači. Unatoč koncertima i putovanjima, nastojao je biti prisutan u odrastanju svojih sinova, a poslije je uživao i u ulozi djeda.

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Sredinom devedesetih čak se povukao s estrade. Glazba tada nije donosila dovoljno prihoda za obiteljski život pa je prihvatio posao voditelja hotela u Cavtatu. Ondje je radio deset godina, a za svoj je rad poslije dobio i strukovno priznanje.

Od luksuza, govorio je, nije imao mnogo, prenosi Gloria. Posebno mu je bila draga motorna jahta kojom je odlazio u ribolov, ali ona je uništena tijekom rata. More mu nije bilo samo motiv u pjesmama. Bilo je važan dio njegova života.

Veliki povratak na pozornicu

Glazbi se ipak vratio. Veliki povratnički koncert održao je 2008. godine u Splitu, gradu koji je zauzimao posebno mjesto u njegovoj karijeri. Ponovno je snimao i nastupao, a mlađim generacijama postao je poznat i po humorističnim televizijskim reklamama u kojima se pojavljivao u sasvim neočekivanim ulogama.

Iza vedrog čovjeka kojeg je publika poznavala s pozornice posljednjih se godina života ipak skrivala velika obiteljska bol.

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Godine 2020. iznenada je preminuo njegov stariji sin Srđan. Imao je 51 godinu. Njegova smrt teško je pogodila Mila. Nije izgubio samo sina nego, kako je govorio, i bliskog prijatelja s kojim je dijelio ljubav prema glazbi i brojne uspomene s mora.

Utjehu je pronalazio u obitelji i unucima, a glazbu nije potpuno napustio. Radio je na novim pjesmama i u svojem kućnom studiju snimio novi materijal, no s objavljivanjem nije žurio.

Preminuo je nakon teške bolesti

Milo Hrnić preminuo je 16. rujna 2023. u 74. godini života, odnosno sa 73 navršene godine. Posljednjih mjeseci borio se s teškom bolešću. Njegova supruga Dubravka tada je za 24sata potvrdila da je preminuo u bolnici.

Tri dana poslije obitelj, prijatelji i brojni štovatelji oprostili su se od njega u Dubrovniku. Ispraćaj je održan na Boninovu, a pokopan je na groblju sv. Trojstva u Petrači u Župi dubrovačkoj. Na posljednjem ispraćaju zapjevala je i klapa.