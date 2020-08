Milojko: 'Čim izađem, razvest ću se'. Milijana: 'Mislim da mi ne bi nedostajao kada bi ispao...'

<p>Najkontroverzniji par na Balkanu proslavio se zbog razlike u godinama. Svi su govorili kako izgledaju kao djed i unuka, no <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75) svejedno su se vjenčali.</p><p>No, njihovoj ljubavi brzo je došao kraj. Često se svađaju, Milijana ga je varala pred kamerama, a najavljivali su i razvod.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana i Milojko u nikad gorim odnosima</strong></p><p>Golupčići i dalje borave u srpskom realityju 'Parovi', a Milojko i druga kandidatkinja showa, <strong>Dragana Mitrović</strong>, sada su čekali odluku tko od njih dvoje ispada i napušta vilu, javlja <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3508179/starac-na-vratima-vile-priznao-da-ce-cim-izadje-da-se-razvede-a-onda-su-mu-propali-planovi-pilatovicka-u-suzama">Kurir</a>. </p><p>Za to vrijeme, umirovljenik je priznao da mu je i vrijeme da izađe iz realityja te da se planira pozabaviti papirima za razvod čim stigne kući. Međutim, na njegovo iznenađenje, Dragana je 'izletjela' iz showa, a Milijana je tada čak i zaplakala. </p><p>- Ja idem kući, taman da dovršim papire za razvod, gotovo je - rekao je na vratima te dodao: 'Pozdrav svima, bilo mi je lijepo'. </p><p>No kada je shvatio da ostaje u vili, zahvalio je glasačima te je rekao kako se nije nadao ostanku. Njegova supruga je pak bila sigurna da joj muž neće nedostajati ako ispadne.</p><p>- Čudno se osjećam. Mislim da mi Milojko ne bi nedostajao kada bi izašao iz vile, ali sad to svakako nećemo znati - poručila je Milijana.</p>