Minea ipak ne prelazi na Hype TV? Saša Mirković otkrio što se dogodilo: 'Ispričavamo se...'

Pjevačica Renata Končić Minea niz godina bila je voditeljica InMagazina, no nedavno je objavila kako odlazi iz emisije. Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio je u kolovozu ove godine kako Minea prelazi na njihovu televiziju. Tada je objavio video u kojem je rekao da će s Mineom potpisati ugovor na Brijunima. Međutim, u utorak je Mirković objavio novi video na TikToku u kojem je poručio kako su odlučili da neće uzimati ljude s drugih televizija, već će raspisati natječaj za 'vlastita televizijska lica'.

- Danas je cijela ekipa Hype produkcije Hrvatska vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija, nego ćemo raditi vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča - rekao je Mirković te nastavio:

- Ispričavamo se kolegama koje su mislili prijeći na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu, naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je.

Mirković je istaknuo kako su jednoglasno odlučili da žele vlastita televizijska lica te dodao da 'mladi imaju šanse da se prijave i postanu dio Hypea'. Za kraj je dodao kako će natječaj izaći kroz nekoliko dana.

Minea se oko svojeg odlaska s Nove TV oglasila sredinom kolovoza te u objavi na društvenim mrežama napisala kako nakon 10 godina odlazi s InMagazina, no da tu odluku nije donijela lako.

- Cijeli kolektiv mi je postao poput druge obitelji, ali sam osjetila da je sada pravo vrijeme i vodim se svojim srcem. Kao i uvijek u životu. InMagazin i Nova TV pružili su mi bezbroj nezaboravnih trenutaka, projekata, prijateljstava i definitivno zauzeli posebno mjesto u mom srcu. Ali to što završavam suradnju s InMagazinom ne znači da zatvaram vrata - poručila je te dodala kako je posvećena koncertima i svojim novim pjesmama.