OTIŠLA S INMAGAZINA

Minea ipak ne prelazi na Hype TV? Saša Mirković otkrio što se dogodilo: 'Ispričavamo se...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/Kristijan Jalšić/HAPPY FM

Minea je u kolovozu poručila da odlazi iz emisije InMagazin, a nakon toga je Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio da će raditi za njegovu televiziju. No, izgleda da je došlo do promjene planova...

Pjevačica Renata Končić Minea niz godina bila je voditeljica InMagazina, no nedavno je objavila kako odlazi iz emisije. Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio je u kolovozu ove godine kako Minea prelazi na njihovu televiziju. Tada je objavio video u kojem je rekao da će s Mineom potpisati ugovor na Brijunima. Međutim, u utorak je Mirković objavio novi video na TikToku u kojem je poručio kako su odlučili da neće uzimati ljude s drugih televizija, već će raspisati natječaj za 'vlastita televizijska lica'. 

- Danas je cijela ekipa Hype produkcije Hrvatska vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija, nego ćemo raditi vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča - rekao je Mirković te nastavio: 

- Ispričavamo se kolegama koje su mislili prijeći na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu, naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je. 

Mirković je istaknuo kako su jednoglasno odlučili da žele vlastita televizijska lica te dodao da 'mladi imaju šanse da se prijave i postanu dio Hypea'. Za kraj je dodao kako će natječaj izaći kroz nekoliko dana. 

@sasamirkovicofficial Hype HR raspisuje konkurs za nova tv lica! #sasamirkovic ♬ original sound - Saša Mirković

Minea se oko svojeg odlaska s Nove TV oglasila sredinom kolovoza te u objavi na društvenim mrežama napisala kako nakon 10 godina odlazi s InMagazina, no da tu odluku nije donijela lako. 

- Cijeli kolektiv mi je postao poput druge obitelji, ali sam osjetila da je sada pravo vrijeme i vodim se svojim srcem. Kao i uvijek u životu. InMagazin i Nova TV pružili su mi bezbroj nezaboravnih trenutaka, projekata, prijateljstava i definitivno zauzeli posebno mjesto u mom srcu. Ali to što završavam suradnju s InMagazinom ne znači da zatvaram vrata - poručila je te dodala kako je posvećena koncertima i svojim novim pjesmama. 

