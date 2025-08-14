Minea prelazi na televiziju čijeg je vlasnika nedavno u Zagrebu pretukao Cecin menadžer?

Dragi moji, kratko ću se osvrnuti na vijest koja je odjeknula u medijima kao grom iz vedra neba. Nakon prekrasnih 11 godina uskoro završavam suradnju s IN Magazinom. Nisam lako donijela tu odluku, jer mi je cijeli kolektiv postao poput druge obitelji, ali sam osjetila da je sada pravo vrijeme i vodim se svojim srcem. Kao i uvijek u životu, poručila je Renata Končić Minea u četvrtak na Instagramu.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Minea je otkaz dala još prije dva tjedna, a reakcija nadređenih nije bila baš topla. U međuvremenu je emisiju napustila i glavna urednica Ivana Mandić Marković, a njezino mjesto preuzima Svjetlana Matić Koljenik.

- In Magazin i Nova TV pružili su mi bezbroj nezaboravnih trenutaka, projekata, prijateljstava i definitivno zauzeli posebno mjesto u mom srcu. Ali to što završavam suradnju s In Magazinom ne znači da zatvaram vrata. O svim svojim daljnjim odlukama obavijestit ću vas kada bude vrijeme - dodala je Minea.

Razlog Mineina odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi, navela je Slobodna Dalmacija.

Incident ispred hotela Sheraton

Nedavno je vlasnik Hype televizije, Saša Mirković, na društvenim mrežama objavio da će Minea uskoro raditi za Hype TV, koja će se uskoro emitirati u Hrvatskoj. Podsjetimo, Mirković je u svibnju ove godine bio u središtu medijske pažnje zbog fizičkog sukoba ispred hotela Sheraton u Zagrebu. Incident se dogodio 10. svibnja, a Mirković je tvrdio da ga je napao Velibor Popović Pop, menadžer pjevačice Svetlane Ražnatović Cece. Mirković je u Zagreb stigao zbog koncerta Ane Nikolić, dok je Popović bio u gradu zbog koncerta Tee Tairović.

Nakon sukoba, Mirković je krvav ležao na tlu, a navodno završio u bolnici sa slomljenom rukom i ozljedama glave. Popović je tvrdio da ga je napao Mirković.

- Jesam, jesam. Imao sam incident. Sve je uredu. Mirković me napao. Izašao je iz vozila, krenuo psovati djecu, Cecu, Pejovića i krenuo me udarati. To je samo normalna tučnjava. Ma, pobili smo se, rekao sam mu da mi ne psuje djecu, Cecu i Pejovića da mi ne dira. Riješili smo to muški. Sve je prijavljeno, policija će sve vidjeti, postoje kamere, snimke kad on kreće na mene. Tuča je bila, udario on mene više puta, ja njega i to je sve - rekao je za 24sata menadžer Velibor Popović.

Dvije verzije priče

Mirković je, pak, tvrdio suprotno. Iz bolnice se oglasio na TikToku.

- Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači.

Za FACE TV opisao je napad kao 'sačekušu' i optužio Popovića da laže.

- Napao me sleđa. Nismo se muški potukli. Bila je sačekuša. Pop sve laže. Pokušao me ubiti - rekao je.

- Željku Mitroviću sam puno pomogao, a sada mu smeta moja 'Hype' TV. Raka Marić me je ugrizao za srce danas, jer je rekao da nije bio u državi kada su me pretukli. U BiH poznajem menadžere. Neki mešetare na tuđim nesrećama. Faruk Drina je prevarant. Organizirao je prosvjed veterana rata protiv mene i Ace Lukasa. Koristi ljude radi lične dobiti. To je učinio i Miroslavu Iliću. On voli na tuđoj muci zaraditi novac. Arkan nije sam bio kriminalac. Svetlana, 'srpska maćeha', jeste kriminalac. Čija je ogrlica koju je nosila kod Minimaksa? Zašto nije vratila ako je bila svetica? Neka me pljuju i govore da sam Ćaci, ali moram reći: Vučić me zvao u 2:40 sati. To je bio treći čovjek s kojim sam se čuo poslije narkoze. Kritizirao sam Vučića kad nitko nije smio. Hvala Vučiću što me osokolio da se izborim - nastavio je.

Foto: FACE TV

- Zadovoljan sam što sjedim čista obraza i čista srca... Doduše, sa slomljenom rukom i povredama na glavi. Operacija je bila izuzetno teška. Trajala je četiri sata. Uspjeli su mi sačuvati ruku. Prošao sam golgotu napada kriminalca i džeparoša. On nije menadžer. Posljednji put ga je Interpol iz Srbije isporučio Francuskoj. Očekujem da ga zagrebačka policija privede kao ubojicu. Pokušao je me ubiti. Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub ‘Mint’ i tagovao se. Nemam od koga se skrivati. Išao sam sam, kao i uvijek, i to je moja greška. Očigledno ne shvaćam svoju veličinu! Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na trojni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se... U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista prije dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača - dodao je.

- Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao... On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekriženim rukama. Ja sam odlučio izaći iz auta. Kad sam krenuo prema hotelu koji je dva metra... Krenuo sam, on me pitao možemo li razgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio sam udarac. Pao sam i onda je uslijedilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko s bijelim patikama koji ga je odgurao... Krenuo sam ustajati misleći da je gotovo... Kako sam digao pogled, vidim leti crna cipela prema meni. Ja sam digao ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su popucale moje kosti... Zamisli da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je bio pokušaj ubojstva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer, to nije f od fera. Ja ga nisam prstom taknuo! Mogao sam izgubiti vid, jer sam nedavno imao operaciju... I dalje nije sigurno, prati se... to mi je najslabija karika. Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo vidjeli. Sve laže! Dok me šutirao, stalno je spominjao: ‘Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**bat ću ti mater!’ Molim policiju Hrvatske da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovjek je htio da me ubije ili onesposobi za čitav život - zaključio je u tijekom gostovanja.

Istraga i odvjetnici

Policija je krajem svibnja potvrdila da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Prema do sada utvrđenome, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Liječnička pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - objavila je policija.

Hrvatska policija tad još nije ispitala Popovića.

- Nije bio na policiji. Nije trenutno u Hrvatskoj, ne mogu ništa više reći - rekao nam je Popovićev odvjetnik.

Tko su Mirković i Popović?

Velibor Popović Pop poznat je kao menadžer srpskih pjevačica među kojima su Arkanova udovica Svetlana Ražnatović Ceca, Breskvica, Marina Visković. Saša Mirković je vlasnik produkcijske kuće Hype Production, a vodio je karijere mnogim glazbenicima s područja cijele bivše Jugoslavije, među kojima su i Magazin, Boris Novković, Vlado Kalember, Toše Proeski, Zdravko Čolić, Željko Joksimović, Aca Lukas...