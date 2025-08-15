Obavijesti

VELIKI POTEZ NA JADRANU

Saša Mirković: Minea postaje član Hype Production tima, na Brijunima potpisujemo ugovor

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Saša Mirković: Minea postaje član Hype Production tima, na Brijunima potpisujemo ugovor
Foto: Instagram/Kristijan Jalšić/HAPPY FM

Evo nas na Braču da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kaže kapetan da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype Produkcije Hrvatske i, naravno, naša draga Minea, rekao je Mirković

Jedno od najpoznatijih lica s malih ekrana, Renata Končić Minea, nakon 10 godina odlazi iz emisije IN Magazin na Novoj TV. Saša Mirković, vlasnik Hype TV-a, najavio je da će raditi za njegovu televiziju.

Mirković je u četvrtak objavio video u kojem govori da se ide sastati sa Hype Produkcijom i samom Mineom.

- Evo nas na Braču da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kaže kapetan da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype Produkcije Hrvatske i, naravno, naša draga Minea sa kojom trebamo potpisati ugovor. Bit će tu još iznenađenja, ali Minea postaje član Hype Production tima Hrvatske - rekao je u videu na TikToku.

@sasamirkovicofficial Krenuli smo ka Brijunima... 😉 #sasamirkovic ♬ original sound - Saša Mirković

Minea će se od Nove TV gledatelja oprostiti krajem kolovoza, a odlazak je najavila prije dva tjedna, javlja Slobodna Dalmacija. Razlog Mineina odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi. 

- Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem se svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi - izjavila je pjevačica.

Zagreb: IN magazin proslavio svoj 15. rođendan
Zagreb: IN magazin proslavio svoj 15. rođendan | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Saša Mirković je vlasnik produkcijske kuće Hype Production, a vodio je karijere mnogim glazbenicima s područja cijele bivše Jugoslavije, među kojima su i Magazin, Boris Novković, Vlado Kalember, Toše Proeski, Zdravko Čolić, Željko Joksimović, Aca Lukas... 

U svibnju ove godine je bio u središtu medijske pažnje zbog fizičkog sukoba ispred hotela Sheraton u Zagrebu. Do incidenta je došlo 10. svibnja, a Mirković je tvrdio da ga je napao Velibor Popović Pop, menadžer pjevačice Svetlane Ražnatović Cece

Mirković je u Zagreb stigao zbog koncerta Ane Nikolić, dok je Popović bio u gradu zbog koncerta Tee Tairović. Nakon sukoba, Mirković je krvav ležao na tlu, a navodno završio u bolnici sa slomljenom rukom i ozljedama glave. Popović je tvrdio da ga je napao Mirković.

