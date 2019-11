Vida se bogati na svinjama, a Majina firma otišla je u minus

Pjevanje im je “temeljni” biznis, od toga ipak žive, no neki su estradnjaci proširile poslove. Imaju vinograde, adventske kućice, prodaju kape i majice, imaju udjele u IT tvrtkama, iznajmljuju skladište... Dugačak je popis poslova koje naši estradnjaci rade “sa strane”. Neki posluju dobro, ali dogodi se i poneki loš poslovni potez, loša procjena, pa završe u minusu, a neki čak i u blokadi. No pjevačka karijera ipak im nosi najviše novca, pogotovo onima koji ubiru zaradu i od autorskih prava. U svakom slučaju, lakše im je nego “običnim smrtnicima”. Ako im zapne u biznisu, samo uhvate mikrofon i vrlo brzo “zakrpaju” sve rupe i minuse.

Moj otac volio je popiti nekad i onda su mu znali reći svašta ružno, a danas, kad piješ preko mjere, onda se zoveš sommelier. To su školovani pijanci koji kušaju vino, ali ga ne piju, objašnjava nam Miroslav Škoro (56), stručnjak za vina. Kad je 1979. počeo pjevati s bendom Zadnja stanica, ovaj Osječanin nije ni slutio čime će se sve baviti 40 godina poslije. Naime, iako ga javnost najviše prepoznaje kao pjevača zabavne glazbe, popis njegovih životnih “uloga” ipak je malo duži.

Škoro je vlasnik ili manjinski investitor u nekoliko tvrtki. S kumom Brankom Žibratom vlasnik je firme MB kvadrat, koja iznajmljuje skladišne prostore. No tu rezultati i nisu najbolji. Prije dvije godine MB kvadrat zabilježio je gubitak od 319.000 kuna na prihod od 597.000 kuna. Škorina je najvažnija tvrtka Campus, čija je direktorica supruga Kim Ann Škoro, a preko koje vodi pjevačku, odnosno estradnu karijeru. Ona posluje stabilno, a prošle je godine, uz promet od 3,47 milijuna kuna, imala zaradu od 685.000 kuna.

Škoro ima udjela u IT tvrtki Omega Softver, koja ima 78 zaposlenih. Prošle je godine imala prihod od 55,3 milijuna kuna i dobit od 12,7 milijuna kuna. U njoj ima pet posto udjela. Ima i 900 dionica turističke tvrtke Mon Perin, koja je prošle godine imala 11,5 milijuna kuna dobiti. Pjevač i predsjednički kandidat ima i tri hektara vinograda, a taj biznis vodi preko tvrtke Campus. To mu je ujedno jedan od dražih poslova.

Autor mnogih hitova tamburaške i zabavne glazbe 2015. odlučio se na kupnju vinograda iznad Mitrovca pokraj Kutjeva, no jedan vinograd mu nije bio dovoljan, pa je sredinom 2017. kupio još jedan, i to u obližnjem Vetovu. Vino spravlja u podrumu poznate kutjevačke vinarske obitelji Adžić, a cijeloj vinskoj priči dao je naziv “Vina Škoro”. Biznis s vinom mu je u porastu, a 2017. godinu završili su s dobiti od 412.000 kuna.

- Meni je vinarstvo bilo fora iz više razloga. Prvo, jer volim kraj u kojem je moj vinograd, volim tu svoju Slavoniju, Požeštinu, Kutjevo, Mitrovac i, eto, tamo sam kupio jedan vinograd - izjavio je Škoro. Objasnio nam je i što ga je potaknulo da se bavi ovim “starim” zanatom.

- Stjecajem okolnosti supruga i ja počeli smo praviti to vino i nekako mislim da je zapravo jedini način da zainteresiramo ljude da ostanu u Slavoniji. Bitno je da im se osiguraju radna mjesta, ali ne samo to nego da i pronađu smisao. Mislim da, kad bi se kraj brendirao kao Zlatna dolina, onda bi djeci bilo fora da su odande, a ovako im nije - smatra pjevač.

Osim što želi bolju budućnost za svoj voljeni kraj, o kojem često pjeva u svojim pjesmama, Škoro je radom i trudom uspio samo godinu dana nakon kupnje prvog vinograda, kad je njegova graševina uroda 2015. postala šampionska na Festivalu graševine u Kutjevu.

- Na tajnom ocjenjivanju u Kutjevu 21 enolog procijenio je moju bijelu graševinu najboljom. Tako je ona šampion među vinima u 2015. - pohvalio se tad.

No da mu investicija u vinogradarstvo nije samo tako pala na pamet, dokazuju uspomene iz djetinjstva. Kao dijete s djedom je išao obrađivati šest trsova u Imotskom polju te, kako je rekao, shvatio je da mu se takav rad sviđa. Prije četiri godine uvidio je da je puno zapuštene zemlje u Slavoniji, a kako je on u mogućnosti investirati novac, vinogradarstvo je bilo idealna prilika za njega. No ubrzo je vidio kako nije sve idealno kako je zamislio.

- Nažalost, kad proizvedete grožđe, onda može dobiti eventualno tri kune za kilogram graševine, što vam nije dosta da pokrijete sve troškove, pa ni one najbezazlenije - objašnjava nam Osječanin. No Škoro je ipak imao sreće. Kad je 2015. osvojio nagradu za najbolje vino, tu “pohvalu” mogao je staviti na etiketu i samim tim je svu zalihu vina rasprodao. Ipak je za Jutarnji list prije tri godine priznao kako je održavanje vinograda platio oko 56.000 kuna, a od grožđa je mogao dobiti samo 42.000 kuna. No unatoč ne tako bajnoj situaciji, dio butelja ipak je podijelio.

- Imam sreću da o tome ne ovisim. Ako ne mogu postići cijenu koju sam zacrtao, radije darujem, a svatko komu sam poklonio vratio se kupiti barem još jedan karton jer je vino zaista ispalo vrhunsko - objasnio je Škoro i dodao:

- Pjesma i vino idu zajedno, a moja graševina s pjesmom se vrlo dobro sljubljuje jer, što više konzumirate to vino, pjesma vam je sve draža.

Svojedobno je rekao da mu se u vina bolje razumije supruga, odvjetnica Kim Ann, nego on.

- Moja žena je završila nekoliko stupnjeva za sommeliera – objašnjava.

Škoro je diplomirao građevinu, zatim marketing, a 2017. postao je doktor znanosti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Poput kolege glazbenika, i Maja Šuput Tatarinov (40) ima biznis sa strane. Glavobolju bi joj mogla zadavati novootvorena tvrtka Majushka. Otvorila ju je prije manje od godinu i pol dana te uz dobar glas počela prodavati mikrofone, slušalice, šlapice i slastice. Očekivano je da prvi financijski rezultati ne mogu odmah oboriti s nogu. No teško se može reći da je tvrtka “izuzetno profitabilna”, kako su nedavno pisali mediji, jer je 2018. završila s minusom od 12.100 kuna, a u blokadi je bila u listopadu, prema podacima Poslovne Hrvatske.

Uvijek nasmijana i dotjerana Maja nikad nije krila da najbolje zarađuje pjevajući po svadbama, a od lani se preko njezina web shopa može, između ostalog, kupiti i “Maja do jaja”. Riječ je o kapama. Vlasnici Majushke su Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov (36), koji ima i dva jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Dođi mami i Costa Consulting.

Najveću medijsku pozornost dobila je kad je tražila radnike za Majushka on the road, njezinu jedinstvenu kućicu - putujuću slasticu gdje prodaje kolače i sladolede. Za razliku od nove tvrtke, njezina Šuput firma ima odlične rezultate te je lanjsku godinu završila s više od 2,2 milijuna kuna prihoda te neto dobiti od 665.000 kuna.

No Dođi mami i “Costa Consulting od supruga Nenada još nemaju impresivnih financijskih rezultata, jer je Consulting 2018. završio s minusom od 3500 kuna, a Dođi mami s plusom od 3200 kuna. Prije svega dva tjedna Maja je Jutarnjem listu hvalila supruga, za kojega je rekla da ne bi bilo ni Majushke da nije bilo njega.

- Sve što sam zamislila pretvorio je u moguće. Nadopunjavamo se odlično, a sve svoje slobodno vrijeme koristimo za Majushku i njezin napredak - rekla je Maja. Pojasnila je i koliko se posvećuju projektima vezanim uz novu tvrtku.

- Svaki od pojedinih proizvoda je pomno brendiran te se za svaki išlo u duboku razradu kvalitete, a poseban aspekt je bio na pakiranju. Tu sam si dala oduška - rekla je Maja, koju je najviše razveselio poziv Croatia Airlinesa, iz kojeg su je zvali da bi prodavali Majushku u zraku. Slušalice Kitty Cat kod Majushke stoje 259 kuna.

Pronašli smo ih i na web trgovini amazon.com, gdje stoje oko 125 kuna. “Lopov”, “Ilegalno”, “Kad narastem bit ću Maja Šuput” su šilterice koje se kod Maje mogu kupiti za 80 kuna, a najbolji im je proizvod, prema Majinim riječima, mikrofon koji stoji 365 kuna. Bliži se doba zagrebačkog Adventa pa možda Maju i supruga gledamo i ove godine na adventskom štandu kao i lani.

Maja je svoj poduzetnički talent naslijedila od pokojnoga oca Borisa Šuputa koji je uz Zorana Škugora, Vladimira Mihaljeka Mihu i Ivicu Bubala, bio najznačajniji i najproduktivniji estradni menadžer 80-ih i 90-ih godina. Stvarao je takozvane instant zvijezde poput Veline, a zahvaljujući njemu na scenu se bila probila Minea.

Ona je svojevremeno trebala biti i pjevačica "Srebrnih krila". Pomogao joj je snimiti i prve hitove poput "Good boya" i "Mornaru moj" s kojim je nastupala na Splitskom festivalu. Radio je puno s Magazinom i Danijelom Martinović (48) te je kćer vodio sa sobom na gaže, a Maja je puno o scenskom nastupu i načinu pjevanja upravo učila od Danijele.

Kao da je pogođena izuzetnom poduzetničkom inspiracijom, Severina Kojić (47) ove je godine otvorila dvije tvrtke. No, čini se da od njih bolje posluje ona koja ima još od 2010. iz partnerstva s Tomicom Petrovićem. Ta je tvrtka, “Glazbeni program d.o.o.”, registrirana za Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. Podaci govore kako je 2018. godine Glazbeni program d.o.o. ostvario prihod od 4.261.900 kuna. To je gotovo 1.300.000 kuna više nego godinu ranije.

U ožujku je došla vijest kako Petrović više nije Severinin menadžer. Suradnju su počeli 2000., a deset godina kasnije otvorili su “Glazbeni program d.o.o.”. Nisu komentirali razloge zašto joj Tomica više ne brine o karijeri, mjesto menadžera preuzeo je Alen Ključe, jedan od ponajboljih organizatora koncerata u Hrvatskoj. Radio je s brojnim poznatim imenima poput Terezom Kesovijom, Doris Dragović, Željkom Joksimovićem... a promotor je Andreje Bocellija i u Hrvatsku je doveo Toma Jonesa i Roda Stewarta. Sad je zauzeo Petrovićevo mjesto, barem što se glazbenog djela tiče.

Jer iako više ne surađuju, oboje su i dalje navedeni kao vlasnici “Glazbenog programa d.o.o.”. Pjevačica je nedavno govorila o odnosu s bivšim menadžerom.

- Mi i dalje razgovaramo, ostali smo si dobri - rekla je.

U analizi njihove tvrtke još stoji i da nisu povećavali ni smanjivali broj zaposlenih. Potonje je i dosta teško jer u izvješću stoji da je zaposlenih bilo 0 (nula). Ambiciozna Severina ove je godine proširila brojčano stanje svojih tvrtki za još dvije. Imena tih dviju potiču iz njene pjesme. Tako se jedna zove “DUK Production d.o.o.”, a druga “Dobrodošao u klub d.o.o”, kako se zove jedna od Severininih pjesama. U njima je navedena kao jedina osnivačica i direktorica.

No, tu nije sama. U “Dobrodošao u klub” zaposlila je Antonelu Belamarić na pozicija prokurista. Djelatnost tvrtke je “Izvođačka umjetnost”, s u sektoru je “Umjetnost, zabava i rekreacija”. Tvrtku “DUK production. d.o.o.” osnovala je u listopadu i prijavila više od 15 djelatnosti. Među njima je kupnja i prodaja robe, proizvodnja celuloze, papira i kartona, audiovizualna djelatnost, zastupanje inozemnih tvrtki... Za obje te firme Severina je prijavila kućnu adresu.

Ni Marko Perković Thompson (53) ne kaska za kolegama. Marko je jedan od najpopularnijih hrvatskih izvođača, o čemu svjedoče i iznosi koji mu se plaćaju za nastupe. Primjerice, samo za proslavu Oluje ove godine, Grad Split je za njegov koncert izdvojio 400 tisuća kuna plus PDV. A to je samo jedan koncert u dugogodišnjoj karijeri. Thompson je i vlasnik producentske tvrtke MP-ton, a u upravi, osim njega, sjedi i njegova supruga Sandra. Osnovana je 2006., a sjedište joj je u Splitu. Tvrtka ima dvoje zaposlenih i dobro posluje.

Tako je 2018. godine imala prihode od 1.1 milijun kuna, a godinu ranije uprihodila je 943 tisuće kuna. Thompsonova firma je u 2018. imala bruto dobit od 284 tisuće kuna, a u 2017. nešto više od 100 tisuća kuna bruto dobiti. Mediji su prije desetak godina izradili top listu najbogatijih estradnjaka, a prvo mjesto zauzeo je upravo Perković. Pisalo se tada kako Thompson redovito traži i dobije oko 15 tisuća eura po nastupu, a osim glazbenog dijela, Perković navodno zarađuje i ogroman novac od rekvizita koji se prodaju na svakom njegovom koncertu.

Tadašnje novinarske procjene kazivale su da je u 2008. zaradio oko 50 milijuna kuna. Sličan iznos, umanjen za dio recesijskog minusa (oko 10 posto), spremio je u džep i 2009. Thompsonu je 2007. godine Porezna uprava, tijekom nadzora nad njegovim prihodima i rashodima, utvrdila porezni nesrazmjer i to na iznos od 1,3 milijuna kuna. Perković se žalio, ali svejedno ga je morao platiti.

Danas je situacija drukčija. Upućeni kažu da Thompson sada zarađuje još više i da po nastupu dobije i do 20 tisuća eura. Thompson je vlasnik producentske tvrtke MP-ton, a u upravi, osim njega, sjedi i njegova supruga Sandra. Osnovana je 2006., a sjedište joj je u Splitu.

Ne zaboravimo da se Thompsona optuživalo da je dobivao ogroman novac i za koncerte koje nije održao. Tužiteljstvo je u slučaju Fimi media optuživalo Perkovića da je dobivao novac iz crnog HDZ-ovog fonda da se u vrijeme predizbornih skupova suzdrži od nastupa. Bivši rizničar stranke Mladen Barišić je svjedočio da se Thompsonu na Sanaderov zahtjev isplatilo više od pola milijuna eura. Perković je odbacivao sve optužbe, rekavši kako mu je Sanader dao samo 50 tisuća kuna za izgradnju crkve u Čavoglavama. Na sudu nije uspio dokazati da mu HDZ nije dao preko 500 tisuća eura za šutnju.

Kad smo kod nekretnina i Čavoglava, pjevač u rodnom selu upravo širi obiteljsku kuću od 150 kvadrata, vrijednu između 50 i 75 tisuća eura. Kuća mu se nalazi u blizini crkve koju je pomogao graditi, a zemljište od oko 2500 kvadrata kupio je za 6000 eura. Thompson i supruga Sandra trenutno žive u Splitu. Par je prvo živio u trosobnom stanu "žnjanskim blizancima", u istoj zgradi u kojoj ima i kafić Crovis. Za nekretninu je, prema splitskim agentima za nekretnine, iskeširao najmanje 220.000 eura. Danas mu taj stan vrijedi i više od 300.000 eura.

Nova kuća s bazenom na Žnjanu, vrijedna 1,350.000 eura opasana je zidom na kojemu su postavljene nadzorne kamere. Kuća ima 607 kvadrata, a sastoji se od prizemlja, dva kata i tavana. Dvorište ima oko 148 kvadrata. Kad su sklopili kupoprodajni ugovor prije sedam godina, zgrada je još bila nedovršena, a tad su je procijenili na 360.000 eura. Thompson ju je dobio zamjenom kuće na zagrebačkom Vrhovcu s dvorištem i voćnjakom, čiju je vrijednost isto procijenio na 360.000 eura.

Pjevač je na Vrhovcu živio do 2009., nakon čega je kupio luksuzni penthouse u Radničkoj cesti u Zagrebu s dvije etaže, veličine 680 kvadrata, od čega je 400 kvadrata stambeni dio, a ostalo su terasa i garaža. Platio ga je 9,800.000 kuna. Nakon što je dospjelo u javnost da prodaje penthouse za 15 milijuna kuna, povukao ga je iz prodaje. Ponovno se našao na stranicama oglasnika prije tri godine, kad je tražio istu cijenu. Nije poznato je li uspio prodati penthouse. Iako ne živi u njemu, pjevač je do prije tri godine i dalje ulagao u taj stan.

Tako je nakon prvog oglašavanja preuredio balkon i terasu, koja se proteže cijelom dužinom zgrade. Tad je rekao da mu se ne žuri s prodajom pa može čekati kupca koji je spreman izdvojiti toliki iznos. Thompsonov penthouse nalazi se na osmom i devetom katu te ima izravan lift u stan. U cijenu su uključena i četiri garažna mjesta za automobile. Na donjoj etaži su kuhinja, pet spavaćih soba, četiri kupaonice, terasa i dnevni boravak.

Nakon igračke karijere najčešće ostaju uz nogomet, no neki, poučeni primjerom kolega koji su propali, još za igračke karijere razmišljaju o “životu izvan nogometa”. Nekada su nogometaši, oni koji su bili u mogućnosti, otvarali kafiće, time su si željeli “osigurati penziju”. Mnogima je i dalje to najbliži oblik poslovanja izvan nogometa, no ima onih koji kreću u vlastite biznise. S vodom u galonima davnih je dana počeo Dairo Šimić. Posao je išao dobro, ubrzo ga je proširio i prešao na ugostiteljstvo, otvorio nekoliko kafića. Domagoj Vida još je aktivni igrač, ali već je s prijateljima otvorio tvrtku za uzgoj svinja, a uložio je i u jednu za preradu i konzerviranje voća i povrća.

Rekao sam prijateljima da se prihvate nekog posla, a da ću im ja u svemu pomoću, otkrio je nedavno Domagoj Vida (30). Početak je to, zapravo, njegova biznisa, uzgoj crnih slavonskih svinja.

Bilo je to otprilike prije šest godina kada su Dimitrije Simonović, Luka Mandić i Ivan Plechinger došli u Kijev, gdje je Vida tada igrao za Dinamo i predložili mu tu ideju.

- Mislio sam da će uzeti neki kafić, pa nitko se od nas prije nije bavio poljoprivredom - odgovorio je nogometaš i uskoro krenuo u realizaciju projekta, uzgoj fajferice, autohtone crne slavonske svinje te proizvodnja i prodaja suhomesnatih proizvoda.

Prošle godine Vida i prijatelji registrirali su tvrtku “Sin ravnice d.o.o.”, a za direktora postavili Dimitrija Simonovića.

No, nije to jedina tvrtka s kojom Vida ima veze. Od prošle je godine jedan od 64 aktivnih vlasnika i član društva u “Marinada d.o.o.”. Sjedište im je u Slatini, a bave se prerađivačkom industrijom, odnosno preradom i konzerviranjem voća i povrća. Imaju gotovo 400 zaposlenika, a prošlu su godinu završili s prihodom od 359,372.340 kuna. “Uletavanje” u taj biznis pokazao je da za to ima talent kao i za nogomet. Naime prošle je godine prihod tvrtke bio za 160 milijuna kuna veći neko 2017.

Vida u turskom Bešiktašu navodno ima oko 2,5 milijuna eura na godinu. Uskoro bi toj cifri mogao pridodavati i značajnije iznose od tvrtki u kojima je suvlasnik.

Puno prije njega, u biznis je krenuo Dario Šimić (43). Davne 2001. krenuo je u biznis s vodom i u sve uključio obitelj. na njegovu inicijativu osnovali su tvrtku Živa voda d.o.o., a u Upravi su i danas upisani roditelji, Matija i Tihomil. Krenuli su s proizvodnjom vode i kave.

- Gotovo sve novce koje sam zaradio u nogometu uložio sam u proizvodnju kave i vode te Vivas barove - rekao je za Tportal nedavno.

Prošle je godine prihod tvrtke bio 19,053.380 kuna, uz pedesetak zaposlenih. Uz nju, Šimići su 2008. osnovali “Živi bar d.o.o.”. U njoj je brat Josip, također bivši nogometaš, direktor, a Matija je prokuristica. Djelatnost im je priprema i usluživanje pića, a 2018. je ostvario ukupni godišnji prihod od 42,691.998 kuna. “Živi bar d.o.o.” povećava i broj zaposlenika, pa ih je prošle godine bilo oko 150. To znači da Šimići ukupno imaju oko 200 zaposlenika.

- Velika je to odgovornost - rekao je Šimić u trenucima kada se borio za sindikat nogometaša i vrh HNS-a, te vođenje tvrtke prepustio bratu...

