Ovaj studio bit će ogledni primjer, možda i inspiracija, i drugim radijskim postajama da krenu ovim putem. Doživljaj radija iz ovakvih vizualnih studija nadilazi ono što je radio kao medij dosad mogao ponuditi, rekla je
Ministrica Obuljen Koržinek je otvorila prvi vizualni radijski studio u Hrvatskoj...
Na Svjetski dan radija na Radio Dalmaciji otvoren prvi cjeloviti vizualni radijski studio u Hrvatskoj. Riječ je o tehnološkom i produkcijskom iskoraku koji klasičnom radijskom programu dodaje video komponentu te otvara novo poglavlje u razvoju domaće medijske scene. Provedba projekta omogućuje publici ne samo slušanje radijskog programa, već i praćenje video sadržaja putem digitalnih kanala. Transformacija studija prati i cjelovitu vizualnu te digitalnu nadogradnju identiteta Radio Dalmacije, uključujući prilagodbu poslovnih procesa suvremenim medijskim navikama publike.
Otvorenju novog studija prisustvovali su uzvanici iz javnog, medijskog i političkog života, među kojima ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, župan Splitsko- dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te predstavnici domaće i europske radijske scene.
"Ovaj studio bit će ogledni primjer, možda i inspiracija, i drugim radijskim postajama da krenu ovim putem. Doživljaj radija iz ovakvih vizualnih studija nadilazi ono što je radio kao medij dosad mogao ponuditi. Ova investicija, koja je u ovom pozivu bila među najvećim, dijelom je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija, oko 270.000 eura, i jedan je od više od 200 projekata financiranih iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svim radijskim djelatnicima, novinarima i novinarkama, kao i slušateljima, čestitam Svjetski dan radija", izjavila je Obuljen Koržinek te svečano pustila u rad najnoviji studio koji je razvijen u okviru projekta "Vizualna i digitalna transformacija Radija Dalmacije", realiziranog kroz poziv "Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija" Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Projekt je usmjeren na unaprjeđenje digitalnih kapaciteta i razvoj inovativnih medijskih sadržaja, s posebnim naglaskom na jačanje lokalne medijske scene.
"Radio je medij koji će dugo živjeti i kojeg tehnologija, poput mobitela, u ovom turbulentnom vremenu neće uništiti. Njega svugdje čujemo", poručio je Boban.
"Ovo je veliki tehnološki iskorak za radio i za Radio Dalmaciju. Svi znamo što ovaj radio znači gradu Splitu, njegovi novinari i voditelji svakodnevno ažurno informiraju javnost. Velika čestitka svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta", rekao je Šuta.
"Digitalna transformacija jest važna, ali ni nje ne bi bilo bez ljudi. Onih koji su vizionari i znaju u pravom trenutku prepoznati promjenjive potrebe kako tržišta, tako i publike. Zato hvala svima koji su u stotoj godini radija u Hrvatskoj doprinijeli novom poglavlju", poručila je Silvija Londero Šimleša, predsjednica Hrvatskog radijskog foruma i HUP - Koordinacije komercijalnih radio postaja.
"Svaka nova platforma, od streaminga do pametnih zvučnika i povezanih vozila, nije potisnula radio, učinila ga je relevantnijim i dostupnijim. Mijenja se način distribucije, ali ono najvažnije ostaje, a to je povjerenje u glas koji slušamo. Ono se gradi svakodnevno i to uredničkom odgovornošću i lokalnom prisutnošću upravo onime što Radio Dalmacija predstavlja", izjavio je Luka Đurić, predstavnik Udruženja europskih radija.
Posebnu poruku podrške i čestitku uputila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, koja je u videoporuci istaknula važnost radija kao najpouzdanijeg medija u Europi.
"Dan započinjem uz radio. Većinu jutara to je prvi glas koji čujem, prije e-mailova, prije naslova u medijima, prije nego što sve krene ubrzanim tempom. Nedavno istraživanje pokazuje da je radio medij kojemu se u Europi najviše vjeruje", poručila je Metsola.
Svim kolegicama i kolegama iz radijskog sektora, partnerima i slušateljima, Radio Dalmacija želi sretan Svjetski dan radija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+