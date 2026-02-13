Ministrica Obuljen Koržinek je otvorila prvi vizualni radijski studio u Hrvatskoj...

Na Svjetski dan radija na Radio Dalmaciji otvoren prvi cjeloviti vizualni radijski studio u Hrvatskoj. Riječ je o tehnološkom i produkcijskom iskoraku koji klasičnom radijskom programu dodaje video komponentu te otvara novo poglavlje u razvoju domaće medijske scene. Provedba projekta omogućuje publici ne samo slušanje radijskog programa, već i praćenje video sadržaja putem digitalnih kanala. Transformacija studija prati i cjelovitu vizualnu te digitalnu nadogradnju identiteta Radio Dalmacije, uključujući prilagodbu poslovnih procesa suvremenim medijskim navikama publike.

Otvorenju novog studija prisustvovali su uzvanici iz javnog, medijskog i političkog života, među kojima ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, župan Splitsko- dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te predstavnici domaće i europske radijske scene.

"Ovaj studio bit će ogledni primjer, možda i inspiracija, i drugim radijskim postajama da krenu ovim putem. Doživljaj radija iz ovakvih vizualnih studija nadilazi ono što je radio kao medij dosad mogao ponuditi. Ova investicija, koja je u ovom pozivu bila među najvećim, dijelom je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija, oko 270.000 eura, i jedan je od više od 200 projekata financiranih iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svim radijskim djelatnicima, novinarima i novinarkama, kao i slušateljima, čestitam Svjetski dan radija", izjavila je Obuljen Koržinek te svečano pustila u rad najnoviji studio koji je razvijen u okviru projekta "Vizualna i digitalna transformacija Radija Dalmacije", realiziranog kroz poziv "Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija" Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Foto: Dean Bubić/Radio Dalmacija

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje digitalnih kapaciteta i razvoj inovativnih medijskih sadržaja, s posebnim naglaskom na jačanje lokalne medijske scene.

"Radio je medij koji će dugo živjeti i kojeg tehnologija, poput mobitela, u ovom turbulentnom vremenu neće uništiti. Njega svugdje čujemo", poručio je Boban.

Foto: Dean Bubić/Radio Dalmacija

"Ovo je veliki tehnološki iskorak za radio i za Radio Dalmaciju. Svi znamo što ovaj radio znači gradu Splitu, njegovi novinari i voditelji svakodnevno ažurno informiraju javnost. Velika čestitka svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta", rekao je Šuta.

"Digitalna transformacija jest važna, ali ni nje ne bi bilo bez ljudi. Onih koji su vizionari i znaju u pravom trenutku prepoznati promjenjive potrebe kako tržišta, tako i publike. Zato hvala svima koji su u stotoj godini radija u Hrvatskoj doprinijeli novom poglavlju", poručila je Silvija Londero Šimleša, predsjednica Hrvatskog radijskog foruma i HUP - Koordinacije komercijalnih radio postaja.

Foto: Dean Bubić/Radio Dalmacija

"Svaka nova platforma, od streaminga do pametnih zvučnika i povezanih vozila, nije potisnula radio, učinila ga je relevantnijim i dostupnijim. Mijenja se način distribucije, ali ono najvažnije ostaje, a to je povjerenje u glas koji slušamo. Ono se gradi svakodnevno i to uredničkom odgovornošću i lokalnom prisutnošću upravo onime što Radio Dalmacija predstavlja", izjavio je Luka Đurić, predstavnik Udruženja europskih radija.

Posebnu poruku podrške i čestitku uputila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, koja je u videoporuci istaknula važnost radija kao najpouzdanijeg medija u Europi.

"Dan započinjem uz radio. Većinu jutara to je prvi glas koji čujem, prije e-mailova, prije naslova u medijima, prije nego što sve krene ubrzanim tempom. Nedavno istraživanje pokazuje da je radio medij kojemu se u Europi najviše vjeruje", poručila je Metsola.

Foto: Dean Bubić/Radio Dalmacija

Svim kolegicama i kolegama iz radijskog sektora, partnerima i slušateljima, Radio Dalmacija želi sretan Svjetski dan radija.