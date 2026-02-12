Obavijesti

ZAGREPČANI NAPOKON DOČEKALI

Krenuli radovi na kinu Europa: Evo i kad bi trebali biti gotovi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
3
Zagreb: Tomislav Tomašević i Nina Obuljen Koržinek obilježili početak obnove Kina Europa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tomislav Tomašević i Nina Obuljen Koržinek obilježili su početak radova na provedbi projekta 'Novo kino Europa'. Gradonačelnik Zagreba je rekao kako će radovi biti zahtjevni, no da su rokovi jasni

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek obilježili su u četvrtak početak radova na provedbi projekta 'Novo kino Europa - unaprjeđenje javne kulturne infrastrukture'. 

- Napokon smo dočekali taj dan i pronašli rješenje za jedan dosta veliki problem. Radovi će biti zahtjevni, riječ je o spomeniku kutlure u samom centru grada. Imamo jasne rokove, izvođača i dobru suradnju s državnim institucijama - rekao je Tomašević, prenosi Večernji list. Gradonačelnik je istaknuo kako bi radovi trebali gotovi do kraja 2027. godine. 

Tomašević je dodao i kako je kino imalo veliku kulturnu vrijednost za Zagreb te da se obnova nije dogodila još zbog potresa 2020. godine, kao i problema zbog imovinsko-pravnih odnosa. Osim toga, istaknuo je, morao se mijenjati i projekt jer se nakon potresa utvrdilo da je potrebno konstrukcijski obnoviti zgradu. Kada se to riješilo, pojavio se problem oko toga kako pristupiti gradilištu. 

Vrijednost obnove je, poručio je Tomašević, 11 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je sa šest milijuna eura iz EU fonda za regionalni razvoj, a ostatak će se izdvojiti iz proračuna. Osim obnove, kino će dobiti i novu opremu. 

- Novi multimedijalni sustv, opremanje interijera pa čak i stream servis - rekao je. 

