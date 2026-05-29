GOSTOVALA NA HRT-U

Mira Bićanić jedina je pobijedila u Milijunašu: Prisjetila se tog dana, a ovako danas izgleda

Piše Stela Kovačević,
U 'Dobro jutro Hrvatska' Mira je gostovala s Tarikom i zajedno su se prisjetili 14. lipnja 2003. godine i priznali kako uspomene na taj dan i dalje traju

Jedina pobjednica hrvatske inačice kviza 'Tko želi biti Milijunaš' Mira Bićanić jutros je gostovala u 'Dobro jutro Hrvatska' na HRT-u zajedno s voditeljem kviza Tarikom Filipovićem.

Zajedno su se prisjetili 14. lipnja 2003. godine i priznali kako uspomene na taj dan i dalje traju. Njezino 15. pitanje, koje joj je donijelo milijun, glasilo je : 'Koja je od navedenih TV voditeljica 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Ona se uz pomoć publike odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu. Niti u jednom trenutku nije se bojala hoće li ju publika 'zeznuti'.

- Nikad nisam razmišljala da bi me publika mogla zeznuti. Volim kocku i rizik. Osim toga, iza sebe sam već imala jedan osvojen iznos, što mi je također bilo važno. To je ionako bila motivacija zbog koje sam se prijavila na taj kviz. U tom trenutku prolazila sam i kroz jednu tešku životnu situaciju. Nisam bila sigurna u taj zadnji odgovor, a bilo mi je fora da se malo uključi i publika - rekla je Mira.

Tarik je otkrio kako on, tijekom showa nikad nema odgovore na pitanja.

- To je i lakše. Teško je nekad kad znaš odgovore na pitanja, kao kod ovog, pa moraš imati poker face. Ja sam bio 100% siguran da je odgovor Sandra Antolić. Mira je rekla onu rečenicu koja nedostaje mnogim natjecateljima i zato dugo nemamo Milijunaša. Rekla je: 'Jednom sam ovdje, idem ispast frajer' - rekao je Tarik.

Otkrio je i kako je skoro 'pala' na pitanju s dupinom, ali ju je on malo 'usmjerio'.

- Bila sam pod užasnom tremom, to nije nikakvo opravdanje. Opustila sam se tek u toku snimanja druge emisije, jer su se snimale jedna za drugom - otkrila je i dodala kako ju je Tarik razgovorom malo opustio pod pauzom.

On je pak otkrio kako je, za vrijeme emitiranja bio u Parizu. Nije znao gdje gledati našu televiziju pa je otišao u naše veleposlanstvo.

- Rekli su mi da tamo navečer nema nikog. Onda sam ja smislio kako bi bilo zgodno da se tamo nađemo, podružimo i zajedno gledamo. Tako je i bilo - ispričao je pa dodao kako im je ipak unaprijed otkrio rasplet.

Tarik i Mira ostali su u prijateljskim odnosima,  a on kaže kako ju je više puta nagovarao da se opet prijavi na Milijunaša. No nju više ne zanimaju kvizovi.

- Nisam se više prijavljivala na kvizove. Naprosto sam imala tu situaciju koja je životno kontekstualizirana. Pomogao mi je taj iznos, promijenio mi život i kasnije sam nastavila po starom. Ostala sam ista i vjerna sebi - rekla je Mira, koja već 30 godina predaje u jednoj gimnaziji.

- Djeca su mi najveća inspiracija. Ne bih mijenjala svoj poziv ni za što - istaknula je.

Dodala je kako su lani imali proslavu jubileja škole u Lisinskom te da su došli klinci iz raznih država i kontinenata.

- To mi je bio najdraži aplauz u životu - rekla je Mira pa s voditeljicom utvrdila kako je ipak draži i od onog u kvizu. 

Tarik je istaknuo kako bi volio da ljudi slijede Mirin primjer.

- Svim natjecateljima uvijek kažem: ako stvarno želite doći do kraja u ovom kvizu, a svi dođu upravo zbog toga, pa se onda “povuku” nakon prvog praga, to je jedini način. Iako danas ima više znanja nego prije, mi smo i dalje kvizaška nacija - govori, a Mira dodaje kako za pobjedu treba spontanosti i odvažnosti.

Za kraj, Tarik se prisjetio konfeta koji su namijenjeni za pobjednika, a koje je vidio samo jednom.

- Već toliko dugo stoje. Tu i tamo jedan odleprša slučajno - rekao je kroz smijeh.

