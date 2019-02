Mira je jecala: Baš sam budala, zašto sam tu? Želim ići kući...

Željko iz 'Ljubavi na selu' svoje je kandidatkinje u posljednjoj epizodi pozvao kući i obećao im da će ih napiti.

- Ma šalio sam se - rekao je kasnije.

Ipak, posebno iznenađenje pripremio je Maji Leni, kojoj je za spavanje pripremio kinderbet.

- To što sam najmlađa, ne znači da me može tako ponižavati. Nisam zadovoljna - rekla je Maja Lena.

Ruži je pak Željko pripremio sobu ukrašenu ružama, a pohvalio se kako mu je u uređenju sobe u znaku imena kandidatkinje pomogla njegova majka.

Rosema je pri dolasku Marku također ponijela jako puno kofera. Rekla je da ne zna što se može dogoditi pa da mora dugo ostati.

Foto: YouTube/Screenshot

- Nije me iznenadilo kad sam vidjela koliko je Rosema ponijela kofera. Vidim da si je zacrtala da će dugo ostati na svojoj farmi - rekla je njezina suparnica Mila.

I dok su druge dvije kandidatkinje spavale u svojoj sobi, Marko je Rosemu smjestio u svoju sobu. Ona mu je poklonila nekoliko odjevnih predmeta, a Marko se odmah zavalio kraj nje.

- Nećemo valjda odmah? Ima dana - rekla mu je Rosema, podmuklo se nasmiješivši.

- Pametni će shvatiti - kratko je gledateljima pojasnila što se događa između nje i Marka.

Foto: RTL

Boris se pokazao drukčiji nego inače, bio je opušten i pričljiv. Curama je rano ujutro ubrao ruže.

- Ne znam do čega je ali sviđa mi se ovakav Boris - rekla je Ana Paula, kojoj se, međutim, nije svidjela posteljina koju je Boris odabrao. Smatra je staračkom.

- Mislim da je Ana Paula malo razmažena, ali čini mi se da neće zanovijetati - ustvrdio je Boris.

Jovan je Sanji dao da spava sama u sobi.

- Stvarno ne mogu podnijet kad se netko ne zna ponašati i zato mi je drago što nisam s curama u sobi - ispričala je.

Jovan je ustvrdio da će se Victorija i Marija bolje slagati.

No, cure su u svojoj sobi našle 'babine' gaće. Victorija je iskoristila priliku i probala neke od pidžama za starice.

Ljubo se pokajao što je svojim 'curama' zaboravio ponijeti kofere.

Foto: RTL/Screenshot

- Ovi su zidovi prvi put veseli nakon deset godina - pohvalio se kada su mu došle kandidatkinje. Otkrio je i da je, živeći sam, bio jako tužan.

- Čim smo došli u njegov stan, Ljubo je počeo sa svojim forama - pohvalila ga je Vera, a Ljubo je objasnio kako je samo pustio svoju prirodu da radi što treba.

Ljubici je bilo zima pa je zamolila Ljubu da joj 'da nešto da je ugrije'.

Mira je plačući govorila da želi ići kući.

- Baš sam u krizi sad. Zbog tih scena išla bih kući. Pod*ebava me se na neki način - jadala se Mira nakon što joj je Monika rekla da će svi spavati skupa.

- Meni to nije šala, meni je to ozbiljna stvar. Je l' to normalno u štiklama ići na farmu? Koja sam ja budala, zašto sam došla tu? - pitala se Mira.

Dragan ju je nagovarao da ostane, ali ona je žarko željela napustiti farmu.

Monika se naljutila na Dragana jer joj nije davao dovoljno pažnje.

- Je l'' bih i ja trebala plakati da netko obrati pozornost na mene? - pokušala je emocionalno ucijeniti Dragana.

Željko je djevojke pozvao na bazen, a Ruža je iskoristila priliku da mu pokaže svoje masažne vještine.

- Uf, moram se skinuti, smeta mi ovo - rekla je i skinula se u badić.

- Mislim da smo se zbližili dosta jer je osjetio moju snagu na svojim leđima - zaključila je Ruža, dok je Maja komentirala kako misli da se Željku sviđa ona, a ne Ruža.

Borisov djed odlučio je upoznati Anu-Paulu i Leonidu sa svojom suprugom koja je iz Zambije, a djevojke su se sporazumjele malo na hrvatskom, a malo na engleskom jeziku. ''Želimo da Boris nađe ženu koja će ga istinski razumjeti. Ženu koja jedino traži ljubav. Neku koja će mu pomoći i pomoći nama. Vaš je posao da ga čuvate i volite se'', rekla je Borisova mlada baka Mnaka Likando Dragovoljnović dodajući da im svima cilj treba biti ljubav prema Borisu.

Foto: Screenshot/RTL

- Budući da si već imala kontakte sa životinjama, mogla bi naučiti sedlati konja - rekao je djed Leonidi, a Ani-Pauli dao je zadatak da nahrani zečeve i piliće.

.